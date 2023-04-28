Молдова-фильм на связи: Кишинев внес Путина в запретный список

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Президент РФ Владимир Путин и бывший генпрокурор России Игорь Чайка не могут приехать в Молдову.

Об этом премьер-министр страны Дорин Речан заявил сегодня в эфире ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам Путин и Чайка входят в список россиян, составленный властями Молдовы, которым въезд запрещен.

«Не любое официальное лицо, а те, кто входит в наш список, которые не могут въехать в Молдову. Этот список пока не находится в публичном доступе. Некоторые узнают об этом в момент приезда, другие – уже знают. В определенный момент, мы опубликуем список, сейчас достаточно действующего механизма», – отметил министр.

Он предложил ведущей объяснить гражданам, почему российский певец Филипп Киркоров «токсичен».

«Давайте все продолжим, мы как правительство и вы как пресса, объяснять гражданам кто такой Киркоров, и почему он токсичен», – сказал Речан.

Сегодня же прибывший неожиданно в Кишинев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Молдова присоединится к созданию спецтрибунала над Россией.

Филилипп Киркоров пытался прошлым летом въехать в Молдову, чтобы выступить в суде над оппозиционеркой Мариной Таубер, но был отправлен домой после ночи в аэропорту. А вот Владимир Путин последний раз был в Кишиневе в 2008 году и намерений приезжать не высказывал.

«Давайте я еще усугублю это веселье. Дело в том, что люди Майи Санду после избрания её президентом целый год обрывали телефоны в центре Москвы, рассказывая, что европейский выбор нового руководства Молдовы не означает полного разрыва с Россией. Упоминались в том числе и визиты на высшем уровне: Владимира Путина в Кишинёв и Майи Санду в Москву. Однако Санду в Москве отвергли. Неужели кто-то думает, что у российской власти комплекс неполноценности: стоит только провокаторше-соросистке пальчиком поманить, и она [Россия] побежит с ней конструктивно сотрудничать? И вот теперь Майя Санду запрещает въезд в Молдову Владимиру Путину. Я три года гналась за Вами, чтобы сказать, как Вы мне безразличны. Молдова-фильм мог бы снять об этом прекрасную мелодраму о неразделенной любви. С музыкой Евгения Доги. Беда только, что для этого молдаванам нужны российские деньги и Молдавская ССР. Сдох давно Молдова-фильм в прогрессивной европейской Молдове», – написал в своем тг-канале политолог Александр Носович.

19 апреля глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на Международный конгресс народной дипломатии, не смог попасть в Молдову. Его объявили в Молдавии нежелательным лицом и не дали даже выйти из самолета, на котором он прилетел.