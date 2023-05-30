Молдова-«Газпром»: «Неудачные отношения»

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Функция предприятия «Молдовагаз», 50% акций которого принадлежит «Газпрому» свелась к передаче всего поступающего в Молдову газа (5,7 миллиона кубометров в сутки) Приднестровью. Оплата этих поставок повисает долгом на предприятии из-за непризнанного статуса ПМР.

Это в интервью прозападному молдавскому телеканалу ТВ8 признал гендиректор «Молдовагаза» Вадим Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последняя закупка была в марте – только 2 миллиона кубов. Мы перебросили часть объемов левого берега, которые они не потребили, на правый берег. Мы заплатили», – сказал Чебан.

Основные поставки газа в Молдову осуществляют 25 частных компаний, закупающих «голубое топливо» у европейских трейдеров.

«Технически это может быть и российский газ за счет виртуального реверса. Но собственник этого газа – европейские компании», – уточнил глава компании.

Эта операция выглядит выгодной, поскольку цены на газ в Европе упали и с учетом доставки составляют 350 долларов за тысячу кубометров. Контактная цена «Газпрома» складывается по формуле с временным лагом полгода. Сейчас она оставляет 660 долларов за тысячу кубометров, однако к новому году понизится.

Но в любом случае молдавские бытовые потребители выгод рынка практически не ощущают. Им поставляют газ из украинских подземных хранилищ, закупленный еще в прошлом году в Европе по цене свыше 1000 долларов за тысячу кубометров. Исходя из этой цены формируются и тарифы для населения.

Воспользуется ли Молдова выгодами понижения цены на российский газ через полгода, пока непонятно. Кишинев до сих пор не провел аудит старых долгов, который по контракту должен быть завершен еще год назад. Молдавское правительство сначала отстранило «Газпром» от участия в процедуре, потом привлекло к ней норвежскую и британскую фирмы, но до сих пор не оплатило их услуги.

Формально у российского монополиста есть все основания разорвать контракт, но пока он ограничился сокращением поставок на 30% (чтобы хватило Приднестровью). Чебан признался, что перспектив увеличение объемов поставки он не видит.

«С «Газпромом» у нас рабочие отношения, но я бы не сказал, что они сейчас, на данном этапе, удачные… На корпоративном уровне, конечно, есть взаимодействие, но позитивной динамики во взаимодействии на уровне акционеров нет. Может, она появится после завершения аудита по исторической задолженности», – резюмировал Чебан.

Молдова, конечно, сможет и дальше покупать российский газ у европейских трейдеров, но низкие цены в ЕС до конца года вряд ли сохранятся. Сейчас они обусловлены большими запасами в ПХГ из-за неожиданно теплой зимы.