Молдова решила назло России покупать на Украине дорогое электричество

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Новости Украины

Украинская государственная компания «Энергоатом» начала поставлять электроэнергию в Молдову, причем, по ценам, превышающим условия поставок из Приднестровья. Контракт заключен с Киевом а рамках т.н. диверсификации.

«Энергоатом имеет большой потенциал для увеличения производства электроэнергии, поэтому экспорт в Молдову, а затем и в страны ЕС — крайне перспективное направление бизнеса компании. Экспорт украинской электроэнергии позволит Молдове диверсифицировать электроснабжение и укрепить свою энергетическую безопасность», — говорится в сообщении компании.

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«Энергоатом» намерен поставить в Молдову 85,2 тыс. Это 30% от потребности страны. Ранее почти 100% потребностей обеспечивала Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье.

Цена электроэнергии из Украины примерно на 41% дороже, чем у МолдГРЭС, поскольку Приднестровье получает российский газ бесплатно.

Экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику считает, что нынешнее правительство дает возможность украинской компании неконтролируемо завышать цены на электроэнергию.

«Оптимизма по поводу эволюции цен на электроэнергию не приходится испытывать, учитывая тенденции на рынке природного газа. Что касается действий властей по изменению законодательства, которое практически заставляет нас покупать треть электроэнергии из явно более дорогого источника – я считаю это даверсией под хорошим предлогом повышения энергетической безопасности. Принимая этот закон, партия власти поставила страну в ситуацию, когда она вынуждена закупать 30% гораздо дороже. Ясно, что второй поставщик, зная, что мы больше 70% не можем купить у Кучургана, будет нам ультимативно выставлять цены. Мы сами себя загнали в угол», – сказал Кику в интервью Sputnik Молдова.