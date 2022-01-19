Молдова готовится к ЧП, не сумев погасить долг перед «Газпромом»

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Российский «Газпром» может прекратить поставки газа в Молдову, если завтра не будут произведены платежи за текущий месяц.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января. «Молдовагаз» не успел собрать деньги», – сказал Гаврилица.

Она планирует выступить с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики.

Российский монополист еще не прокомментировал ситуацию. За него это сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» как компания должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Потому это скорее коммерческий вопрос. Здесь нет двойного дна никакого», – сказал он.

В молдавском правительстве валят вину за сложившуюся ситуацию на предприятие «Молдовагаз», которое сможет насобирать до завтра только 38 из необходимых 63 миллионов долларов.

«Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько дней, но, судя по ситуации, которая сложилась на данный момент, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января», — сказал глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Молдавское правительство немало поспособствовало тому, чтобы «Молдовагаз» оказался в такой ситуации. Несмотря на просьбы этого предприятия тариф на тепло не был повышен. Справедливости ради надо сказать, что и нынешний тариф довел молдаван до паники, сейчас правительство пытается найти средства на выплату компенсаций. Но это не меняет экономической ситуации в целом. Потребители платят меньше, чем «Молдовагаз» должен «Газпрому», а власти отказываются помогать предприятию, хотя бы освободив его от части налогов.

«Все банки отказались предоставить нам кредиты. Причина – отсутствие возможности обеспечить банки залогом недвижимого имущества, отвечающего запросам и критериям», – сетует Чебан.

Он предлагает ТЭЦ, основным потребителям топлива, взять кредиты у международных финансовых организаций. Молдавское правительство, которое кичится своей рукопожатностью в Европе, не спешит содействовать в решении этой проблемы. Также оно отказалось предоставлять гарантии молдавским банкам, чтобы они согласились прокредитовать «Молдовагаз».

Причина такого показательного равнодушия чисто политическая. 50% «Молдовагаза» принадлежит «Газпрому», что прозападной Майе Санду откровенно не нравится. Она было бы рада довести до банкротства предприятие с «цивилизационно чуждым» капиталом и завести в страну представителей ЕС или США.

А пока в правительстве рассчитывают, что кредит «Молдовагазу» предоставит… «Газпром». Таким образом Молдова окажется на содержании у России, не считая себя чем-либо за это обязанной. Такая «изящная» схема вполне может прокатить, ведь формально по молдавскому контракту получает газ и пророссийское Приднестровье.

«Если Газпром прекратит поставку газа, то это кремлевский режим пытается сломить свободу и независимость Молдовы. Если Газпром сделает отсрочку по долгам, то значит кремлевский режим не смог сломить свободу и независимость Молдовы. В обоих случаях молдавская власть «хороших людей» молодец!», – прокомментировал ситуацию молдавский журналист Александр Стахурский.