Молдова готовится пополнить список недружественных России государств

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Российское министерство иностранных дел вновь обратило внимание на ситуацию в Молдове. Замдиректора департамента информации и печати МИДа России Иван Нечаев в ходе своего пятничного брифинга сделал акцент на том, что в Молдове проживает большое число российскиз соотечественников. В первую очередь особую тревогу Москвы вызывает ситуация со свободой средств массовой информации в Молдове.

«Молдавские власти оказывают давление на независимые и оппозиционные медиаресурсы. Проводится зачистка информационного пространства от неугодных правительству мнений и оценок», – заявил Нечаев.

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Он упомянул запрет российских новостных и общественно-политических программ, введенный в марте этого года под надуманным предлогом «борьбы с дезинформацией». На самом деле, закон запрещает трансляцию телепрограмм не только из России, но и из любой другой страны, которая не ратифицировала Европейскую хартию о трансграничном телерадиовещании. Таким образом под запрет попали программы не только из России, но и из Белоруссии.

Как отмечает представитель российского МИД, молдавские власти с особым рвением налагают на штрафные санкции на телеканалы, высказывающие альтернативную точку зрения. Так, 5 августа сего года Координационный совет по телевидению и радио Молдавии в очередной раз оштрафовал четыре русскоязычных телеканала – «НТВ Молдова», «Эксклюзив ТВ», «Первый в Молдове» и «Акчент ТВ» – за «отклонения» от установленных правил.

Дипломат коснулся и фактов блокировок российских медиаресурсов по прихоти Службы информации и безопасности. Так, 1 августа СИБ заблокировала доступ к российскому интернет-сайту «Свободная пресса» за якобы «одностороннее освещение» специальной военной операции на Украине и публикацию «недостоверных сведений», которые могут причинить ущерб национальной безопасности страны. Ранее были заблокированы сайты портала «ПолитНавигатор», информационного агентства «Спутник-Молдова» и новостного портала «Новости Гагаузии». Отметим и преследование журналиста Николая Костыркина, который не скрывает своей позиции по осуждению нацистского режима на Украине.

Иван Нечаев задаёт вопрос, который нам представляется риторическим: насколько проводимая официальным Кишиневом политика в информационной сфере соотносится с декларируемой им приверженностью «демократическим ценностям», включая свободу слова, СМИ и свободу выражения мнений?

Ответ на этот вопрос очевиден: власти Запада, являющиеся подлинными хозяевами Молдовы и распорядителями её медиапространства, давно перестали стесняться открытого попрания свободы слова у себя в странах. Любое СМИ, высказывающее неугодную точку зрения для евроатлантических стран, объявляется «пропагандистским» и закрывается. Ни один оратор, ни на Западе, ни в подконтрольных ему странах ни разу не удосужился привести критерии, отличающие объективное освещение событий от «пропаганды».

Российский дипломат упомянул и о законодательном запрете Георгиевской ленты, а также букв Z и V, являющихся, по мнению парламентского большинства в Молдове, «символами агрессии против Украины». Иван Нечаев подчеркнул, что запрет был введён перед празднованием 9 Мая, и вызвал откровенно негативную реакцию молдавского общества. Он скептически оценивает возможности Венецианской комиссии, куда направил дело Конституционный суд РМ, отнестись к этому вопросу ответственно и беспристрастно.

Дежурный призыв российского МИД к властиям Молдовы «пересмотреть проводимую ими политику по ограничению основных прав и свобод собственных граждан и принять необходимые меры к их соблюдению в полном объеме», по всей видимости, будет проигнорирован в Кишиневе. Нет сомнения, что в ответ прозвучат такие же дежурные требования «вывести российские войска с территории Молдовы» и «прекратить войну в Украине».

Возникает вопрос, почему данное заявление внешнеполитического ведомства России прозвучало именно сегодня? Дело в том, что Молдова официально не присоединилась к антироссийским санкциям в полном объёме и продолжает пользоваться благосклонностью со стороны Москвы. Однако антироссийская риторика и действия молдавского руководства в последние дни становятся всё более вызывающими: чего стоят, например, скандальные высказывания президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.

Заявление официального представителя МИД РФ может быть последним предупреждением перед включением Молдовы в список недружественных стран, что на фоне газового кризиса отнюдь не на руку кишиневским правителям.