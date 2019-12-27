Молдова готовится взорвать все договоренности и «пойти в лоб» на Приднестровье

27.12.2019, Тирасполь, Марина Шевченко

В предвыборный 2020 год президент РМ Игорь Додон захочет продемонстрировать успехи в решении приднестровского вопроса, переговоры по урегулированию на Днестре будут идти на уровне глав Молдовы и Приднестровья, а формат Постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия и Украина – посредники в диалоге Кишинева и Тирасполя, США и Евросоюз – наблюдатели) станет второстепенной переговорной площадкой.

Такие прогнозы дают эксперты, рассуждая о задачах, которые предстоит решать Тирасполю во внешней политике.

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Участники дискуссионного клуба «Приднестровье «19-20»: вызовы и возможности», организованного Институтом социально-политических исследований и регионального развития, считают, что 2020 год для непризнанной республики будет сложным: Кишинев будет наступать, и Тирасполю важно сохранить контроль над ситуацией.

Директор ИСПИРР Игорь Шорников отмечает, что нынешний вице-премьер по реинтеграции РМ Александр Фленкя выглядит достаточно слабым переговорщиком и что можно было бы его приход на смену опытному Василию Шове, занимающего сегодня пост советника президента по реинтеграции, «расценить как подарок Приднестровью». Однако это не подарок, а изменение стратегии Кишинева, говорит Шорников.

«В предвыборный год демонстрировать успехи в переговорах с Приднестровьем надо не правительству, а президенту. Вероятно, центр тяжести диалога в молдо-приднестровском урегулировании переместится на уровень глав государств, а механизм «5+2» будет играть подсобную функцию, как и положено консультативному механизму», – сказал эксперт.

А вот после президентских выборов формату «5+2» снова может быть возвращен статус безальтернативной переговорной площадки, считает Шорников.

«В зависимости от международной конъюнктуры Молдова либо будет использовать этот формат против нас, либо будет его саботировать. Так это было в 2006 году, когда работа только что появившегося формата «5+2» была сорвана Василием Шовой, и в 2016 году, когда в Кишиневе заявили о «красных линиях» для Приднестровья. У нас бытует миф, будто Тирасполь может с помощью дипломатической игры оказывать давление на Кишинев с помощью международных посредников.

Но на практике, когда Кишинев оказывается в невыгодной для себя ситуации, молдавские представители, как известный гроссмейстер в Васюках, кидают шахматную доску в лицо визави и выходят из комнаты переговоров, хлопнув дверью. Что будет, если Тирасполь начнет себя так вести? Тут сразу включатся санкции, которые давно уже заготовлены», – отметил Шорников.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак также считает, что появление нового молдавского переговорщика в лице Александра Фленкя не обещает Тирасполю ничего хорошего. Эксперт полагает, что теперь изменится сам подход к переговорам: Фленкя – «непубличный человек», который «завязан на западных политиков, миссию ОБСЕ» и что «с учетом своего опыта будет делать ставку не на публичные методы, а на свои контакты».

По мнению Ястребчака, Тирасполь может вести свою игру лишь одним способом: инициировать другие переговорные форматы.

«Значит, надо сидеть в Москве и из Москвы предлагать встретиться на уровне трех политических представителей [России, Молдовы и Приднестровья], может быть, в Киеве предлагать встретиться на уровне четырех спецпредставитлей [России, Украины, Молдовы и Приднестровья]. Формат «5+2» не является чем-то единственным и неповторимым. Это то, что можно заменить. А вот как мы будем его заменять – вопрос», – сказал бывший министр.

Эксперт отметил также появление «опасной иллюзии» о том, что равноправие сторон конфликта было утверждено впервые в рамках формата «5+2». На самом деле стороны имели равный статус намного раньше. «В апреле 2019 года исполнилось 25 лет официальной декларации о старте переговорного процесса – там было впервые зафиксировано равноправие сторон», – отметил Ястребчак.

Еще один экс-министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай с пессимизмом смотрит на внешнеполитические перспективы для Приднестровья. Он сравнивает их с «облаком тумана, в котором блуждают люди», а формат «5+2» в нынешнем виде – с «дохлой лошадью, которую стегают в надежде куда-то поехать».

По словам Лицкая, переговорщики «садятся за стол и надувают публику», на самом же деле они не имеют полномочий на подписание серьезных документов.

«Формат «5+2» – лишь вспомогательный механизм, который дает консультации, готовит проекты, а его состав – это юристы в дипломатических мундирах. Едва ли можно надеяться, что псевдомеханизм с числом семь что-то родит. Но я скажу, что делает Молдова сегодня – и это уже совершенно очевидно. Вот говорят, что Шова ушел, Фленкя появился, и это уступка Приднестровью. А куда Шова ушел, какие полномочия получил?

В Молдове сейчас очень сильная власть президента, и человек, который сидит рядом с президентом, по должности сильнее десяти вице-премьеров. Фленкя будет выполнять все, что говорит Шова. Шова занялся чистой работой, а на исполнителя спустили грязную работу. Механизм ужесточился, а нам все кажется, что там у них разлад. Разлада нет. Более того, начиная с осени, Кишинев начал методично торпедировать все подписанные документы. В каждом документе Шова закопал бомбу замедленного действия, которая может взорваться. Они будут последовательно взрывать все договоренности, когда захотят», – прогнозирует Лицкай.

Поскольку процесс переговоров идет в рамках предвыборной кампании в Молдове, президенту РМ нужны успехи, говорит бывший дипломат.

«Додон не может предстать в виде «слабака, который идет на поводу и приднестровских сепаратистов и балует их». Додон-объединитель – такова задача пиара», – считает Лицкай.

Он добавил, что в «телеге» переговорного процесса еще и «ось сломалась». «Ось – это были страны-гаранты Украины и Россия. Кучма и Путин эффективно работали в этом направлении, тянули, везли. А теперь представить себе, что Путин и Зеленский дружно работают по приднестровскому вопросу, – в страшном сне такое не приснится. События в Украине сломали ось гарантийного механизма двух держав. Это приведет к тому, что Украина будет участвовать в давлении на Тирасполь на стороне Молдовы, не будет гарантом, а будет участником конфликта», – пояснил эксперт.

2020 год в переговорном процессе, полагает Валерий Лицкай, для Тирасполя «будет ужасным».

«В 2000 году к власти в Молдавии пришел президент Владимир Воронин. И первое, что он сделал, – пошел на нас в лоб. У нас началось то, что называется у рыцарей melee, то есть круговая схватка, а у русских это называется мочилово. И продолжалось оно долго, лет семь без перерыва. Скучно не было. Сейчас картина идентичная. В Молдове – снова президент с реальной властью, и он обязательно пойдет на Приднестровье всей силой. Как наши будут справляться – увидим», – заключил Лицкай.

Молдавский эксперт Александр Кориненко прокомментировал текущий расклад политических сил в Молдове. По его словам, «у Додона есть реальная власть, и наступающий год пройдет для президента под девизом о том, что эту власть нельзя терять».

«В данный момент для президента важно не допустить ошибки, потому что приближаются президентские выборы. Сегодня партия социалистов лидирует на левом фланге, и она постарается не допустить туда конкурентов. Многие считали соперником социалистов Ренато Усатого с «Нашей партией», который взял на местных выборах город Бельцы, еще несколько примэрий и окопался на севере страны. У него, однако, нет национальной повестки, он политик-популист. На президентские выборы у него есть планы, но он ничего стоящего не предложит.

Есть партия «Шор» – политическое недоразумение, которое прекратит свое существование. Она долго не продержится без лидера, который сейчас елки по скайпу открывает и т.д. (глава партии Илан Шор, лишенный депутатской неприкосновенности и находящийся в международном розыске по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков, дистанционно участвует в открытии новогодних мероприятий в Молдове, выходя на связь с жителями городов по скайпу – прим. ред).

Появилась еще одна политическая сила слева – «Гражданский конгресс», который позиционирует себя как партия без лидера. Не знаю, выживали ли на постсоветском пространстве такие партии. Если бы создатели этой партии учредили ее после того, как их попросили из Партии коммунистов, у них были бы перспективы. Сейчас эти перспективы не видны», – говорит эксперт.

На правом фланге молдавской политики тоже все непросто, отмечает Кориненко. Поскольку экс-премьер Майя Санду наверняка будет претендовать на пост президента, Додон себя обезопасил: то, что бывшего лидера ЛДПМ Влада Филата выпустили из тюрьмы с правом занимать государственные должности, – дело рук президентской команды, уверен эксперт.

«Умеренные правые будут поджимать Майю Санду. Кроме того, пропорциональная избирательная система вернула к жизни унионистов – запущен проект Октавиана Цыку, человека с чистой биографией, который начал объединять эти силы. Думаю, целью возглавляемой им Партии национального единства будет 10 – 15 мест в парламенте и какой-то высокий пост в союзе с правыми», – сказал Кориненко.

Эксперт не видит предпосылок для победы Майи Санду и уверен, что «у Додона есть хорошие шансы победить в первом туре президентских выборов и потопить Санду, если он грамотно «стравит» силы на правом фланге».