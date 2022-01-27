Молдова и Приднестровье готовятся к новой войне на Днестре

Новости Украины

Россия провела в Приднестровье плановые масштабные занятия по приведению в боевую готовность.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Было задействовано около 100 единиц военной техники. Военнослужащие отработали действия по подготовке техники к выходу из парка боевых машин и по выдвижению в районы сосредоточения, где они выполнили мероприятия по маскировке, обустройству огневых позиций и подготовке техники к маршу.

Ранее в Оперативной группе российских войск было проведено занятие с разведчиками.

По замыслу занятия разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, где организовала засаду на дороге, ведущей к командному пункту условного противника.

Военнослужащие установили взрывные устройства, замаскировали свои позиции, выполнили инженерное оборудование огневых точек и организовали пути отхода. При встрече с условным противником разведчики отработали действия по блокированию и захвату автомобиля.

Экс-депутат молдавского парламента Кирилл Моцпан по этому поводу впал в истерику и заявил, что российские военные «имитировали силовые атаки в направлении Каушан, Варницы, Гура-Быкулуй, Кишинева».

Выступил с заявлением и МИД Молдовы. Министр иностранных дел НИКУ Попеску заявил, что учения российских военных, как и в целом их присутствие в Приднестровье, противоречат международным обязательствам РФ и национальному законодательству.

«Мы, очевидно, обеспокоены этими событиями и со своей стороны как государство, как правительство, готовы оперативно и в национальных интересах реагировать на любые события в регионе. Мы не можем предсказать, какими будут эти события, но мы, как правительство, готовы к любому развитию событий, любым сценариям», – сказал Попеску на пресс-конференции.

Ранее в Зоне Безопасности произошла серия провокаций, инициированных Молдовой. Там появлялись группы вооруженных людей без знаков опознавания (по мнения некоторых экспертов это были молдавские военные с натовскими инструкторами), перемещалась артиллерия, была совершена попытка похищения приднестровского пограничника.

Депутат парламента ПМР Андрей Сафонов считает, что НАТО, таким образом, пытается вовлечь формально нейтральную Молдовы в свои антироссийские планы.

«Нужно быть готовым к тому, что западники, пытаясь создать вокруг России «огненное кольцо», попытаются задействовать и формально нейтральные страны вроде Молдовы и таких членов НАТО как Румыния. Если данные о концентрации артиллерийских систем подтвердятся, должна быть реакция и с нашей, и с российской стороны. Именно сейчас, в пик противостояния я не сомневаюсь, что она будет», – сказал он в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Сафонов не исключил опасность новой войны на Днестре, поскольку НАТО рассматривает Приднестровье как западный плацдарм России.

«Надо держать порох сухим и проводить активную дипломатию, чтобы отбить охоту к провокациям. А если провокации будут, нужна такая информационная волна, которая сразу покажет, что те, кто на нас пытаются напасть и спровоцировать кровопролитие, являются агрессорами, а любая агрессия наказуема. Молдова в лице нынешней власти подставилась. Она ведет последние недели действительно антироссийский курс. В этих условиях все понимают: если что-то случится, Россия однозначно будет нас защищать, а это остудит горячие головы», – сказал Сафонов.

Говоря о том, что Молдова подставилась, приднестровский депутат имеет в виду, в частности, недавний визит министра Попеску в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. А в преддверии этой поездки правительство Молдовы утвердило индивидуальный план действий партнерства между Молдовой и НАТО на 2022-2023 годы.

Военкор Семен Пегов утверждает, что НАТО через ОБСЕ собирает разведданные в Приднестровье.

«Странные вещи происходят в представительстве миссии европейских наблюдателей в Приднестровье. Обсешники не так давно пожаловались местным властям на то, что с их патрульных машин якобы украли номера. И теперь они вынуждены какое-то время ездить на транспорте без соответствующих знаков отличия. Под этим соусом ОБСЕ завели в Приднестровье как минимум шесть «левых» автомобилей, которые оснащены оборудованием для сбора разведданных – камерами, GPS-трекерами. Кроме того наблюдателей все чаще стали ловить на отклонении от заявленных маршрутов, подозрительной близости к блокпостом миротворцев РФ и ПМР», – написал Пегов в своем телеграм-канале.

Очевидно, что военная активность Молдовы в регионе будет координироваться с Украиной. Информационная подготовка к такой операции в украинских СМИ уже ведется. Там публикуются новости о якобы диверсионной деятельности выходцев из Приднестровья в Одесской области. Появляются статьи, детально описывающие военный потенциал Приднестровья.

«Именно Молдова по плану Киева должна взять инициативу в свои руки и использовать предоставленный ей Украиной и западными партнёрами набор возможностей и инструментов, чтобы вернуть регион, добиться вывода российских войск и вывоза вооружений. Это позволило бы украинскому президенту рассказать населению о колоссальном успехе на внешнеполитическом фронте и возможности его экстраполяции на территории Донбасса, а в более глобальном плане – окончательном снятии российской угрозы с западного направления», – пишет молдавский политолог Антон Швец.

Показательно, что на днях глава молдавской спецслужбы (СИБ) Александр Есауленко, который отказывается общаться с молдавскими журналистами, вдруг дал интервью украинскому порталу «Главком». В нем он заявил, что «необходимо сотрудничать и иметь более тесное взаимодействие с Украиной, в том числе, исходя из возможных асимметричных рисков в случае эскалации конфликта». Контакт с СБУ, по его словам, «имеет нарастающий тренд».

Есауленко также отметил усиление «незаконными военными формированиями – оперативной группой российских войск (ОГРВ) охраны военных складов в Кобасне, как один из ключевых факторов с точки зрения применения дестабилизирующих элементов».

Оценивая сценарии военных действий, предполагающих продвижение российских войск через юг Украины вплоть до Приднестровского региона Молдовы, глава СИБ сказал, что «нельзя недооценивать наших восточных соседей».

«Хочется верить в то, что дипломатия победит, но мы должны быть готовы к развитию любого сценария. Я не буду раскрывать планы, но хочу сказать, что СИБ очень активно вовлечен в определенные процессы для того, чтобы мы были проактивными, и смогли противостоять тем угрозам, которые связаны с региональной дестабилизацией», – сказал Есауленко.

Оппозиционные молдавские политики в шоке от действий своей власти.

«Решение о присоединении Молдовы к одной из сторон, делящих мир, не оставит камня на камне от нашей страны. Ведь будут воевать на нашей территории, а не на русской или американской. Это мы должны хорошо понять. Будут погибать наши сыновья и дочери – мы кроме винтовок с порохом не можем ничего им дать, а не американские и русские, которые будут накрывать ракетами и бомбами молдавские и украинские города и села. Прошу понять это хотя бы тех, кто имеет детей и элементарную человечность», – заявил экс-премьер Молдовы Иона Кику.

С ним согласен молдавский политолог Антон Швец:

«Чего не понимают в президентуре, так это того простого факта, что импорт кризиса из Украины – это самое недальновидное решение из возможных, поскольку это лишь спровоцирует милитаризацию и консервацию приднестровского конфликта и, следовательно, российского военного присутствия. В конце концов, несмотря на отсутствие коридора, военные ресурсы России в Приднестровье не ограничиваются нынешними несколькими тысячами миротворцев и военных: в левобережье по-прежнему живёт около 200 тысяч российских граждан, а по поводу содержимого складов в Колбасне остаётся лишь догадываться» – пишет эксперт.

Его коллега Сергей Чебан, напротив, полагает, что Молдове пора отказаться от нейтралитета и взять курс на вступление в НАТО.

«Пока переговоры между Вашингтоном и Москвой только набирают обороты, необходимо определиться, в чьей мы команде, чтобы не остаться в серой геополитической зоне и оказаться предметом «большой сделки». Наши коллеги по «Ассоциированному трио» Украина и Грузия, кстати, уже давно сделали свой чёткий прозападный выбор и обзавелись привилегированным партнерством без вступления в НАТО. Этот статус позволил получить большие объёмы помощи, специальную технику и оборудование для укрепления своей обороноспособности. Поэтому в критический момент у них будет возможность защитить себя, а западные партнёры сделают всё, чтобы упредить Москву от возможных радикальных ходов. Молдове, Украине и Грузии следовало бы подумать над идеей подготовки общей евроатлантической стратегии для совместного лоббирования интеграции не только с ЕС, но и НАТО. Видимо, острый кризис в сфере европейской безопасности заставил всё-таки наше руководство выйти из зоны комфорта, которую долгие годы создавал специфический статус нейтралитета. Старт консультаций в Брюсселе является важным этапом для тщательной подготовки и последующего принятия нашими политиками важных стратегических решений по вопросам национальной безопасности, которые становятся всё более неотложными – и, строго говоря, неизбежными», – пишет Чебан.