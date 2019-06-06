Молдова и Приднестровье взаимно упростили пересечение границы для людей и товаров

06.06.2019, Москва, Елена Острякова

Сегодня стало известно, что власти Приднестровья и Молдовы приняли решения, способствующие упрощенному пересечению границы как для частных лиц, так и для товаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщает Мold-street, правительство Молдовы продлило до 1 февраля 2020 года освобождение от уплаты таможенных пошлин для приднестровских предпринимателей, которые возят товары через три совместных молдавско-украинских пункта пропуска через границу и на зарегистрированы в Агенстве госуслуг.

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В прошлом году этот срок продлевался два раза, последним сроком было 1 июля 2020 года.При этом молдавский минфин указывает на необходимость дополнительного уведомления приднестровских бизнесменов о необходимости регистрации в Агентстве госуслуг. Изначально срок освобождения составлял три месяца и должен был закончиться 18 июля 2018 года.

Со своей стороны,президент ПМР подписал Указ «Об упрощенном порядке пересечения государственной границы ПМР иностранными гражданами, постоянно проживающими в населенных пунктах ПМР, расположенных на территориях, временно находящихся под контролем Республики Молдова, а также в отдельных приграничных населенных пунктах Республики Молдова».

Процедура упрощённого контроля сводится лишь к проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности, сообщают «Новости Приднестровья».