Молдова и Румыния обиделись на Лукашенко за его обвинения в адрес США

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Внешнеполитические ведомства Молдовы и Румынии почти синхронно вызвали представителей Белоруссии для получения в связи с заявлениями президента Александра Лукашенко, прозвучавшими на митинге в День народного единства. Лукашенко обвинил США в раздувании войны не только на Украине, но и в Молдове, Прибалтике, Польше, Румынии, Сербии и Афганистане.

«Граждане Республики Молдова решительно осуждают войну России против Украины. МИД выражает сожаление по поводу той роли, которую Беларусь играет в пропаганде российской военной агрессии против Украины, и неоднократного продвижения в публичном пространстве сообщений, направленных на создание дезинформации и фейков. Республика Молдова и государства-партнеры действуют ответственно и со строгим соблюдением норм международного права», – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Водэ.

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Позиция молдавского МИДа возмутила депутата парламента Богдана Цырдю.

«Молдавский МИД опускается ниже плинтуса. Молчит, когда убивают молдавских граждан украинскими БПЛА в Брянске. Молчит, когда закрывают памятник Александру чел Бун в Черновцах. Молчит, когда в Приднестровье проходят теракты. Но воет, когда Лукашенко обвиняет США, то есть хозяина! Честно, могли бы промолчать и сейчас. Приличия ради. Но разве шавку спрашивают?», – написал Цырдя в своем ТГ-канале.