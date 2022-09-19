Молдова и Румыния обиделись на Лукашенко за его обвинения в адрес США

19.09.2022  20:36 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 386
 
Белоруссия, Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Румыния, Скандал


Внешнеполитические ведомства Молдовы и Румынии почти синхронно вызвали представителей Белоруссии для получения в связи с заявлениями президента Александра Лукашенко, прозвучавшими на митинге в День народного единства. Лукашенко обвинил США в раздувании войны не только на Украине, но и в Молдове, Прибалтике, Польше, Румынии, Сербии и Афганистане.

«Граждане Республики Молдова решительно осуждают войну России против Украины. МИД выражает сожаление по поводу той роли, которую Беларусь играет в пропаганде российской военной агрессии против Украины, и неоднократного продвижения в публичном пространстве сообщений, направленных на создание дезинформации и фейков. Республика Молдова и государства-партнеры действуют ответственно и со строгим соблюдением норм международного права», – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Даниэль Водэ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Внешнеполитические ведомства Молдовы и Румынии почти синхронно вызвали представителей Белоруссии для получения в связи...

Позиция молдавского МИДа возмутила депутата парламента Богдана Цырдю.


«Молдавский МИД опускается ниже плинтуса. Молчит, когда убивают молдавских граждан украинскими БПЛА в Брянске. Молчит, когда закрывают памятник Александру чел Бун в Черновцах. Молчит, когда в Приднестровье проходят теракты. Но воет, когда Лукашенко обвиняет США, то есть хозяина! Честно, могли бы промолчать и сейчас. Приличия ради. Но разве шавку спрашивают?», – написал Цырдя в своем ТГ-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть