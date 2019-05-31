Молдова ищет «хозяина»

31.05.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавская общественность озабочена исчезновением олигарха, которого называют «хозяином Молдовы» Влада Плахотнюка. Его неучастие в общественной жизни страны активно обсуждают в соцсетях и СМИ.

Кризис случился после парламентских выборов. Демократическая партия, которой владеет Плахотнюк, набрала почти треть голосов, но две другие партии: социалисты считающегося пророссийским президента Игоря Додона и прозападный блок ACUM, наотрез отказались создавать коалицию с демократами.

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Дело в том, что Плахотнюк имеет крайне плохую репутацию в Европе как отчаянный коррупционер, выводивший деньги из госбюджета страны в оффшоры. В Москве же не могут забыть, подконтрольное Плахотнюку правительство вело откровенно антироссийскую и оскорбительную политику.

Столкнувшись с тотальным бойкотом, олигарх исчез из поля зрения общественности. Общественность, привыкшая, что Плахотнюк контролирует в стране буквально все, заволновалась. Пронесся слух, что «хозяин Молдовы» перенес инсульт. Его опровергли в Демократической партии.

Появились новые версии. То Плахотнюка видели в Китае, то источники сообщили будто он на Кубе. Писали даже, что олигарх делает пластические операции, чтобы вернуться в молдавскую политику никем не узнанным.

Что касается экспертов, то большинство из них сходится во мнении: негативное реноме Плахотнюка делает невозможным его возвращение в политику. Особенно на фоне потери власти его союзниками на Украине и в Румынии.

«Плахотнюк оказался в полной изоляции. Он потерял партнеров, которые могли поддерживать его, как в Европе, так и Вашингтоне. Руководство Социал-демократической партии Румынии провалилось – как на европейских выборах, так и в сфере юстиции, через приговор, вынесенный ее лидеру. В Европарламент не удалось попасть и лидеру Европейской народной партии РМ Юрие Лянкэ, который готовился стать адвокатом Плахотнюка в Брюсселе», – сказал в эфире одного из телеканалов близкий к блоку ACUM политолог Владимир Сокор.

Бывший постпред Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре, призывавший Владимира Зеленского не пожимать руку Плахотнюку, тоже ставит крест на олигархе.

«Думаю, велика вероятность того, что Плахотнюка мы больше не увидим. Я не столько о здоровье. После выборов в Украине и изменений в Румынии Плахотнюк потерял своих последних союзников. С рейтингом 3-5% в стране и без какого-либо союзника на международном уровне, т.е. без внутренней и внешней легитимности, какое правительство он может создать? Где будут приняты посланники такого правительства? В Турции? Туркменистане? Северной Корее?», – написал Тулбуре у себя в «Фейсбуке».

Коммунист Марк Ткачук будет разочарован, если опутавший всю Молдавию сетью интриг олигарх так буднично исчезнет с политической арены.

«Я искренне надеюсь, что Плахотнюк здоров и дееспособен.

Просто убеждён, что над Плахотнюком нужно одержать честную, заслуженную, кажущуюся сейчас практически невозможной победу. И никак иначе! Дракон, проигравший по состоянию здоровья, это победивший дракон. Будьте здоровы Владимир Георгиевич, нам очень важно победить Вас сильного, могучего и совершенно непобедимого. Иначе мы останемся теми, кем являемся», – написал Ткачук в «Фейсбуке».