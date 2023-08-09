Молдова использовала фейк в прессе как повод выслать российских дипломатов

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Скандал в прессе вокруг «шпионских антенн», установленных на крыше посольства РФ в Кишиневе, был лишь информационным поводом для реализации давно принятого решения о высылке российских дипломатов из Молдовы.

Об этом в интервью ютуб-каналу скандального депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко заявил известный своими русофобскими взглядами депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта публикация, на мой личный взгляд, послужила просто информационным поводом для реализации уже принятого решения о том, чтобы дать по рукам России, резко сократив штат российского посольства в Республике Молдова», – сказал Нантой.

Он считает, что ответить симметрично на демарш Кишинева Москва может, только полностью ликвидировав молдавское посольство.

«Мы с юмором смотрим на эту ситуацию, потому что действует принцип взаимности. Вы выслали 45 наших дипломатов, мы вышлем ваших 45. Но все дело в том, что в нашем посольстве в Москве всего 6 сотрудников. Мы еще не знаем, как ответит Россия. Наверняка тупо и подло», – трепался Нантой.

При этом никакого сочувствия к согражданам, которые теперь не смогут получать консульские услуги, депутат-русофоб не испытывает.

«Нельзя равнодушно смотреть, как РФ у тебя дома ведет подрывную деятельность и трястись, ой, что будет. На протяжении последних 7 лет число граждан Молдовы, проживавших в России, уменьшилось в 4-5 раз. Я не дипломат, что после 24 февраля 2022 года у молдаван в России было время принять решение: оставаться или уезжать. Но если ты решил остаться в России в такой ситуации, это твоя личная ответственность. Здесь мы не можем идти по пути заламывания рук: ой, пострадают наши граждане. Уважаемые граждане: Россия – страна-агрессор против республики Молдова», – паясничал Нантой.