Молдова. Как «друг Путина» расхотел становиться премьером

23.11.2020, Кишинёв, Алексей Тимчук

Молдавский парламент начал после долгого перерыва новую сессию. Теперь, при новом президенте Майе Санду (фигура заметная, но без полномочий, да и инаугурации пока не дождались) – главных интриг две. Первая – сколько этому парламенту отпущено (и Санду, и проигравший ей во втором туре уже почти бывший президент Игорь Додон выступают за досрочные выборы). Вторая – если выборы будут назначены, то кто в предвыборный период будет контролировать исполнительную власть.

Несостоявшийся «Гамбит Додона»

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Довольно быстро появилась информация: Игорь Додон, покинув пост президента, возглавит правительство. Причём сделает это уже в качестве председателя Партии социалистов (главный партийный пост он покинул на время исполнения президентских обязанностей).

Сначала российский политолог Алексей Мартынов, а затем один из главных оппонентов и конкурентов Додона, лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый высказали следующий сценарий. Додон, не дожидаясь инаугурации вновь избранного президента Санду, снимает с себя президентские полномочия. Временно исполняющей обязанности, таким образом, становится спикер парламента Зинаида Гречаная – по совместительству, действующий председателя додоновской ПСРМ. Она, заявили и Мартынов и Усатый, и должна была представить парламенту кандидатуру нового премьер-министра – Игоря Додона, конечно.

Отмечалось также, что парламентское большинство при этом раскладе должны составить, помимо социалистов, депутаты от партии «Шор» и группа бывших депутатов-демократов, связанных с беглым олигархом Владом Плахотнюком, а возможно – и некоторые действующие члены разваливающейся Демпартии и/или кто-то из независимых депутатов.

Однако, сценарий реализовался только наполовину. «Шоровцы» и экс-демократы действительно создали совместную парламентскую платформу «Pentru Moldova». И действительно проголосовали вместе с социалистами за ряд законопроектов (надо отметить, формальным предлогом для сессии стали бюджетные вопросы, а вовсе не утверждение правительства). Но при этом стороны всячески подчёркивали, что большинства вроде как и нет.

А вскоре, по окончании заседаний (они продолжатся в конце этой недели), сам Игорь Додон заявил, что в премьер-министры не стремится. И что изначально не стремился. Чему поверили не все – ведь, если, в самом деле, не хотел, почему не опроверг информацию сразу, позволил оппонентам наносить информационные удары?

Почему он передумал

Наши источники, близкие к руководству ПСРМ, дают другую картину. Согласно их данным, сценарий перехода Додона из президентского кресла в премьерское был «утверждён на 100%» ещё в среду 18 ноября (первое пленарное заседание состоялось в четверг). Однако, уже на следующий день социалисты отказались от желания форсировать события.

Главной причиной источники называют тайный телефонный разговор Игоря Додона с Иланом Шором, будто бы находящимся сейчас на территории Турции. Источники отмечают, что «Шор потребовал слишком многого», в частности – мест для своих людей в правительстве. К примеру, один из приближённых людей Шора – бывший глава Таможенной службы Тудор Балицкий – очень хочет вернуть себе должность. Да и партийный заместитель Шора, управляющая от его имени фракцией Мариана Таубер, тоже не слишком довольна условиями возможной коалиции.

Второй момент – не до конца понятно, как поведёт себя Конституционный суд. Может, например, отменить назначение нового правительства по запросу кого-то из депутатов. Накануне заседания уже прозвучал тревожный звонок: судьи признали неконституционным желание социалистов принимать «ситуационный регламент» для отдельных законопроектов. Запрос, кстати, подал экс-демократ Сергей Сырбу, сейчас находящийся в команде с Шором. Правда, подал он его ещё в апреле, когда ещё числился среди противников Додона и Шора.

В принципе, решение суда на ситуацию влияет не слишком сильно. Зинаида Гречаная даже отшутилась по этому поводу: «Не знаю, должен ли суд диктовать условия парламенту, но рада решению». А вот её заместитель Влад Батрынча выступил со странной речью, заявив, что «мы были теми, кто голосовал за судей».

Во-первых, парламент утверждает только двух членов Конституционного суда из шести. Во-вторых, голосование прошло ещё при «старом» большинстве. В третьих, по закону, КС в принципе никому не подотчётен. Впрочем, Батрынча, в отличие от опытнейшей Гречаной, глубоким знанием законов никогда не отличался.

Не было бы счастья

Игорь Додон строил все свои кампании последних лет на самом факте общения с российским лидером Владимиром Путиным. Стремился оказаться на одном мероприятии с президентом России, щеголял совместными фотографиями, намекал на особые (хотя Путиным и не подтверждённые) отношения. И даже пытался чем-то походить на Путина – самого популярного политика Молдовы.

Российский лидер тоже переходил на пост премьер-министра из президентского кресла. Но, разумеется, не после поражения на выборах. Да и теперь, в ситуации с «обнулением сроков» всем понятно – не составило бы ему труда снова перейти в премьеры и контролировать парламентское большинство. Ну, нет просто второго Путина в России.

Однако, наши источники сообщают совсем уж неприглядную ситуацию. Согласно их данным, Игорь Додон планировал провести через парламент не только новое правительство, но и… перевод президентских резиденций в Кондрице и Голерканах в распоряжение премьер-министра!

Остаётся только радоваться за Додона, что до подобного обсуждения в парламенте не дошло. Проигравший президент, пытающийся забрать с собой резиденции – это уже слишком даже по молдавским меркам.

Для сравнения – представьте себе Владимира Путина, уходящего в премьер-министры и забирающего с собой… Кремль. Пожалуй, в такое поведение Путина не поверил бы даже Навальный.

Самое ужасное – в окружении Додона не нашлось ни одного соратника, который рискнул бы ему сказать в лицо: «Дорогой Игорь Николаевич! Если ты попытаешься забрать дачи в Кондрице и Голерканах, тебя будет осмеивать и презирать вся страна. А тогда неважно, когда мы проведём новые парламентские выборы – ловить нам будет нечего».