Молдова: Как НЕ «выйти замуж» за олигарха

13.05.2020, Москва, Елена Острякова

Самый заметный лидер прозападных сил в Молдове Майя Санду готова пойти на союз с криминальными олигархами Владом Плахотнюком и Иланом Шором ради свержения правительства Иона Кику, контролируемого считающимся пророссийским президентом Игорем Додоном.

Сегодня на пресс-конференции она назвала правительство «безответственным» и обвинила сразу и в срыве переговоров по российскому кредиту, и в отказе выполнять условия по предоставлению кредита ЕС.

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Если исходить из открытой информации, для отставки правительство пока голосов нет. Правящая коалиция, созданная Социалистической и Демократической партиями, контролирует пока 54 из 100 мандатов в парламенте.

Парламентское большинство начало стремительно разрушаться неделю назад. Очень символично, что триггером процесса стало скандальное решение конституционного суда Молдовы, который запретил правительству брать у России кредит на 200 млн евро. Почему-то одновременно с этим о своем выходе из фракции Демократической партии заявила депутат Русканда Главан. Следом за ней последовало еще 4 депутата. Они присоединились к группе Pro Moldova, члены которой не скрывают своих связей с бежавшим из страны Владом Плахотнюком, и к фракции «Шор», с гордостью носящей имя своего создателя – второго криминального олигарха, осужденного по делу о краже миллиарда долларов из молдавских банков и находящегося в международном розыске.

Один из самых скандальных молдавских политиков мэр города Бельцы Ренато Усатый утверждает, что процесс окончательного распада правящей коалиции практически завершен.

«Сегодня для отставки правительства им не хватает одного депутата. Они уже доукомплектовали все. На прошлой неделе нашлись. Эта только началась. 15 оканчивается чрезвычайное положение. Кто там будет выдвигать вотум недоверия, мне не важно. Самое главное, что они нашли голоса, чтобы отправить правительство Кику в отставку», – заявил Усатый в ходе стрима в своем «фейсбуке» во вторник.

Если голосование за отставку состоится, лидеры проевропейских партий Майя Санду и Андрей Нэстасе окажутся в очень сомнительной компании и понесут существенные имиджевые потери накануне президентских выборов, чем не преминет воспользоваться их главный противник Игорь Додон.

«После того, как вы выросли на ненависти и критике Плахотнюка и Шора, на болтовне про кражу миллиарда и коррупции, приходит время, когда вы готовы пить чай с теми, кому вы и руку подавать не хотели? Что? »Европейские ценности»? «Борьба с драконом»? Как причудливы политические пути…», – посмеялся в своем «фейсбуке» над гуттаперчевой принципиальностью заевропейцев лидер демократов Павел Филип.

Член его фракции Моника Бобук заявила, что депутатам-перебежчикам заплатили от 250 до 500 тыс евро за предательство. Она предположила, что финансирует этот праздник демократии находящийся сейчас в США олигарх Влад Плахотнюк.

Поначалу нервы сдали у лидера второй по значимости прозападной партии «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

«Бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк уже в пути в Кишинев и достигнет пункта назначения благодаря эго некоторых правых и левых политиков, которые заключают различные политические сделки. Именно их эго привело к расколу Республики Молдова. Заявляю со всей ответственностью – Плахотнюк уже в пути, он методично добивается этого», – сказал Андрей Нэстасе в ходе прямого эфира в своем «фейсбуке».

Напомним, что Плахотнюка называли «хозяином Молдовы». Он жестко контролировал все в стране, игнорируя нормы демократии.

«Кажется, Андрей Нэстасе начинает понимать, что к чему. Инстинкт самосохранения ему подсказывает, что «антиправительственный блок», рассчитанный на всякого рода ненавистников Додона, есть не что иное, как широко расставленные сети Плахотнюка. Ибо мы не можем позволить себе такой роскоши, как «второе пришествие Темнейшего», от которого мы с таким трудом избавились», – написал в своем телеграм-канале советник молдавского президента Эрнест Варданян.

Однако уже сегодня позиция Нэстасе вдруг изменилась.

«Нам нужно новое правительство, заслуживающее доверия внутри страны и за ее пределами. (…) Правительство Кику должно пасть. (…) Платформа DA готова к правлению и к предложению премьер-министра», – цитирует его Noi.

Молдавские заевропейцы могут наплевать на инстинкт самосохранения и вступить не только в ситуативный союз, но даже и в коалицию с партиями Плахотнюка и Шора. Все зависит от позиции посла США в Молдове Дерека Хогана. В молдавских СМИ распространяются слухи о том, что он ведет тайные переговоры с Майей Санду в режиме видеоконференций.

В июне прошлого года Хоган заставил Санду и Нэстасе вступить в казавшуюся им противоестественной коалицию с социалистами Игоря Додона. Молдавские олигархи по крайней мере соответствуют критерию антироссийскости – на них обоих возбуждены уголовные дела в Москве.

Практически разрушение старой и создание новой коалиции лишь сделает власть неустойчивой. Внеочередные парламентские выборы с точки зрения национального законодательства практически невозможны до президентских, которые Игорь Додон анонсировал на 1 ноября.