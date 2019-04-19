Выборы
//exit;
19.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Молдова хочет получать российский газ по «Северному потоку» вместо Украины

Молдова столкнется с энергетическими проблемами в начале следующего года, когда транзит российского газа через Украину существенно сократится.  Об этом сегодня в эфире телеканала Accent tv  заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы перестанем получать деньги, которые получали до сих пор за транзит на Балканы. Эти миллионы долларов шли на компенсацию внутреннего тарифа. Могут быть проблемы и с поставками газа», – сказал Додон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Молдова и Приднестровье получают ежегодно «на двоих» 3 млрд кубометра газа. Додон полагает, что необходимо искать обходные маршруты для этих объемов.

«Мы можем договориться с Россией и продумать другие схемы транзита — по Северному или по Южному потоку. Мы также могли бы попытаться воспользоваться своим статусом наблюдателя в  ЕврАзЭС, чтобы договориться об отмене таможенной пошлины», – сказал Додон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть