Молдова хочет получать российский газ по «Северному потоку» вместо Украины

19.04.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова столкнется с энергетическими проблемами в начале следующего года, когда транзит российского газа через Украину существенно сократится. Об этом сегодня в эфире телеканала Accent tv заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы перестанем получать деньги, которые получали до сих пор за транзит на Балканы. Эти миллионы долларов шли на компенсацию внутреннего тарифа. Могут быть проблемы и с поставками газа», – сказал Додон.

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Молдова и Приднестровье получают ежегодно «на двоих» 3 млрд кубометра газа. Додон полагает, что необходимо искать обходные маршруты для этих объемов.

«Мы можем договориться с Россией и продумать другие схемы транзита — по Северному или по Южному потоку. Мы также могли бы попытаться воспользоваться своим статусом наблюдателя в ЕврАзЭС, чтобы договориться об отмене таможенной пошлины», – сказал Додон.