Молдова компенсирует Украине утрату Херсона

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Новости Украины

Молдавские арбузы пользуются повышенным спросом на Украине в этом году.

Об этом сообщает кишиневское издание MyBuisness, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основном на прилавках лежит продукция, прибывшая из разных стран мира, среди которых Египет, Молдова, Турция и Греция. В этом году цена на иностранные арбузы выросла в три раза. Если в прошлые годы средняя цена достигала 8 гривен (4,18 молдавских леев), то в этом – от 30 гривен (15,67 леев) за килограмм. Это связано с достаточно далёкой дорогой товара, оплатой пошлин и проведением соответствующих проверок перед отправкой груза в Украину», – сообщает издание.

При этом в Молдове местные арбузы в настоящее время реализуются, в среднем, по 8 леев за кг, так что торговля с Украиной для местных фермеров очень выгодна. Особенно, если учесть, что Россельхознадзор запретил с 15 августа экспорт сельхозпродукции из всех районов Молдовы, поскольку за последние два года зарегистрировано 93 факта обнаружения в ней 11 видов карантинных объектов.

А херсонские арбузы везут в Крым. Ими торгуют прямо с машин по всем дорогам по цене 10 руб. за килограмм.