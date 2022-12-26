Молдова лишила Гагаузию почетного статуса в СНГ

26.12.2022  20:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Гагаузия, Дзен, Запад, Идиотизм, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Кишиневские власти отказались от статуса культурной столицы СНГ 2023 года для столицы Гагаузии (автономии в составе Молдовы) города Комрата.

Об этом сообщил Исполнительный комитет СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кишиневские власти отказались от статуса культурной столицы СНГ 2023 года для столицы Гагаузии (автономии...

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Правительство Молдовы направило в Исполком меморандум о том, что страна не может взять на себя ответственность за проведение предусмотренных статусом культурной столицы мероприятий. В связи с этим культурной столицей СНГ был объявлен Санкт-Петербург.

Решение о предоставлении Комрату статуса культурной столицы было принято Советом глав государств СНГ в 2021 году.

В 2023 году в государственном бюджете Молдовы не предусмотрены средства для оплаты членских взносов или каких-либо мероприятий в рамках СНГ. Также Кишинев отказался финансировать молдавское представительство телеканала СНГ «Мир», вещание которого в стране запрещено. В сегодняшнем неформальном саммите СНГ, как и на прошлых мероприятиях с весны этого года Молдова не участвует.

При этом президент страны Майя Санду пока не делает заявлений о выходе из организации. Напротив она заявила, что власти не планируют разрывать отношения с СНГ, поскольку речь идёт о сотнях соглашений, в том числе и двухсторонних. По ее словам, на ситуацию не повлияет недавно полученный Молдовой статус кандидата на вступление в ЕС.

Но судя по высказываниям подчиненных Санду, дело идет, все-таки, к выходу из СНГ.

«Нет выгод от нахождения республики в составе СНГ. Экономически и политически Молдова не принадлежит пространству Содружества, торговые связи со странами-членами ограничены или перекрыты, а в случае выхода Кишинёв потенциально может наладить связи с бывшими постсоветскими республики через иные каналы», – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Недавно назначенный министр экономики Молдовы Думитру Алайба не видит смысла в дальнейшем пребывании в СНГ.

«Думаю, что с Россией в 2022 году не будет и 5% от общего объема торговли. Мы заслуживаем гораздо больше, чем постсоветская нищета, которая всё ещё нас окружает. Пришло время окончательно с ней расстаться», – написал Алайба в американской соцсети.

Такая позиция Властей вызывает критику в Молдове.

«Нам нужны стратегические отношения с Россией, там наш рынок сбыта, там энергоресурсы. Мы не должны присоединяться к антироссийским санкциям. И мы категорически не должны выходить из СНГ. Что нам дает присоединение к санкциям и то, что власти на каждом шагу орут, что они против России? Ничего не дает. А куда людям сбывать свои яблоки? Некуда. Фермеры просто обанкротятся», – считает экс-президент Молдовы Игорь Додон.

С ним солидарен экс-генпримар Кишинева Серафим Урекян.

«Надеяться только на ЕС – неправильно. Когда нас туда примут? Хорошо, если лет через 40. Вот пример Турции, сколько они ждут? Наши представители власти, когда о чем-то говорят, абсолютно не думают о последствиях. Совсем недавно они заявляли, что им не нужен российский газ. И что теперь? Пошли на поклон, стали на колени перед Приднестровьем. Сами создали для России благоприятные условия. Недавно я был в своих родных краях на севере Молдовы.

Там многие мои друзья начали вырубать яблоневые сады, потому что некуда девать урожай. На юге не могут нормально реализовать выращенный виноград, а в этом году был отличный урожай. Так что – кому вообще нужен пустой разговор о том, нужно ли нам Содружество независимых государств? Кроме вреда такой треп ничего не принесет», – сказал Урекян.

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