Молдова лишила водительских прав русских и украинцев Приднестровья

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Новости Украины

Приднестровье закрывает пункты выдачи нейтральных номеров, которые необходимы автомобилистам республики для пересечения границы.

Об этом сегодня официально сообщает МИД ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На такой шаг Приднестровье пошло потому, что Молдова блокирует нормальную работу Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС).

«22 декабря таможенными органами РМ был необоснованно задержан груз, состоящий из номерных знаков нейтрального и приднестровского образца. Предпринятые по политико-дипломатическим каналам меры по скорейшему деблокированию приднестровского груза не привели к положительным результатам. Этот деструктивный шаг молдавской стороны грубо противоречит базовым договорённостям. Рассматриваем действия Молдовы по блокированию доставки в Приднестровье номерных знаков как намеренное создание препятствий нормальной плановой работе механизма регистрации транспортных средств в соответствующих пунктах в Тирасполе и Рыбнице», – говорится в сообщении.

Украина по сговору с Молдовой с первого сентября не пропускает через границу машины с приднестровскими номерами. Приднестровье не может осуществлять регулярные пассажирские автобусные маршруты в Украину и транзит через эту страну своих товаров.

Также стало невозможным использование приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и России.

Решением проблемы может стать переход приднестровских водителей на нейтральные номера.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) в 2013 году. Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения.

Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье. В Приднестровье предлагают внедрить механизм нейтральных прав. Инициативу поддержали в ОБСЕ, но Молдова блокирует предложения.