Молдова: люди голосуют против войны, чтобы не стать второй Украиной

3 ноября на президентских выборах в Молдове определится победитель. Агитация перед вторым туром выборов не менее горяча, чем перед первым. Кандидаты Майя Санду, набравшая 42,49% голосов, и Александр Стояногло с результатом 25,95% заявили о готовности принять участие в дебатах, организационные детали которых еще обсуждаются. Не утихают дискуссии и вокруг результатов референдума по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС, где за евроинтеграцию с трудом натянули 50,38% избирателей, против – 49,62%.

Позиции кандидатов и обстановку в стране перед вторым туром выборов в интервью «ПолитНавигатору» комментирует известный молдавский публицист Сергей Ткач.

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ПолитНавигатор: Правящая команда, рассчитывавшая на победу в первом туре и триумф референдума, получила нокаут. Являются ли результаты для вас неожиданными? Можно ли говорить, что в стране есть конкурентная политика?

Сергей Ткач: Те, кто говорили, что Майя Санду победит в первом туре, полагали, что «накрутка» голосов будет очень большой. И она была, но не такая, а рядовая, в пределах 5-7 процентов, что обычно для случаев, когда власть все контролирует. Включая ЦИК.

Меня удивили результаты референдума. Я не ожидал, что столько граждан возьмут бюллетень и проголосуют. И, в принципе, если принять в расчет тех, кто сказал «да» на референдуме, то он был бы несостоявшимся. Если бы противники референдума однозначно высказались за неучастие в плебисците, убедили граждан, то он бы не состоялся. А так мы имеем легитимизацию референдума голосами тех, кто против.

Но я полагаю, что на референдум граждане пошли, чтобы сказать «нет» войне, чтобы Молдова не стала второй Украиной. Люди видят, кто продлевает войну на Украине и зачем. И это Запад. Так что, на мой взгляд, голосование «против» на молдавском референдуме было антивоенным.

Что касается «конкурентной политики», я очень сомневаюсь, что в Молдавии вообще существует настоящая политика. Скорее имитация. Этим и объясняется разруха всего – экономики, социалки, общества.

ПолитНавигатор: В ходе кампании разные кандидаты находились в неравных условиях – даже структуры ОБСЕ в своих отчетах указывают на использование административного ресурса, нарушение беспристрастности частными вещателями, отсутствие нейтралитета государственных органов во время избирательного процесса. Как объяснить тот факт, что даже в очень комфортных для себя условиях команда президента не добилась желаемого результата?

Сергей Ткач: Обычно в таких случаях говорят, что холодильник победил телевизор. И на самом деле при Санду цены взбесились. Сейчас буханка хлеба, 400 граммов, стоит около 12 леев, при том, что 1 кг пшеницы – всего 3 лея. Рост – в три раза. Виноград сегодня, в разгар сезона, стоит 40-45 леев. Опять рост в несколько раз. Это простые примеры про «холодильник».

Но от Санду и ее команды народ устал, все видят, что коррупция и воровство лишь усилились, на прошлых выборах граждан правящая партия просто обманула. То есть, позитивных результатов нет. На мой взгляд, максимум поддержки для Майи Санду, существующий в обществе, около 40 процентов. Если она победит во втором туре, то только путем фальсификации результатов.

ПолитНавигатор: На следующий же день после голосования стороны начали рекогносцировку перед вторым туром выборов. По первым действиям Санду (она, например, вежливо пригласила оппонента на дебаты о будущем Молдовы) можно было подумать, что ее отговорили от жестких действий. Но потом стало видно, что она озлоблена и ждет реванша.

Санду завела разговор о поиске врагов, ее сторонники – о репрессиях, санкциях в отношении районов, которые «неправильно» голосовали на референдуме, о том, может ли гагауз руководить Республикой Молдова и т.д. А Александр Стояногло со своей стороны призывает к консолидации общества и справедливости для всех. Что можно сказать о тактике кандидатов?

Сергей Ткач: То, что делает Санду и ее команда, похоже на агонию. Думаю, ее подгоняют хозяева, которые утверждают, что Россия вмешивается в выборы, что якобы скупаются голоса.

Западные партнеры и сами участвуют в этом процессе. Никто в Молдавии не обратил внимания на «слона». А генсек НАТО признал, что организация участвует в молдавских выборах. Как? Не военной же техникой и полевыми солдатами, а спецслужбами, разведкой, кибервойсками.

С 2016 года в Румынии существует специальная межведомственная структура, которая непосредственно занимается Молдовой. Ее костяк – спецслужбы. Но, видимо, они подобрали не тот «инструмент», да и лидер слабенький, не обладающий необходимым набором качеств. Вот и пошли сейчас в ход ксенофобские страшилки, оскорбительные наезды на национальность контркандидата.

Плюс расчет на тех, кто спит и видит объединение с Румынией. На кого-то это подействует, но кого-то и оттолкнет, так как в Молдове межнациональные браки – типичное дело. В целом это показатель того, что команда Санду не знает, как еще найти себе нужных сторонников.

Что касается Александра Стояногло, то ему, кроме того, что вы назвали, нужно еще больше решительности. Граждане ждут, что бывший генпрокурор займется искоренением воровства, которое процветало во времена правления Санду, исправит допущенные беззакония. Люди ждут от него больше жесткости. Таких заявлений пока нет. Но возможно, что козырные карты приберегли для дебатов и последней «стометровки».

ПолитНавигатор: У кого какие шансы на успех? Может ли Стояногло рассчитывать на голоса избирателей, которые отдали предпочтение другим оппозиционным кандидатам? Удастся ли мобилизоваться правому электорату?

Сергей Ткач: Мне кажется, что голосование не пойдет по линии «кто за правых, кто за левых». А произойдет то, что мы видели на референдуме. Я не верю, что Запад, вложившийся так непропорционально в Молдову, отступит. Они будут драться за каждый голос, то есть фальсифицировать победу.

Если будет консолидация противников Санду, они захотят контролировать явку и подсчет голосов, то вероятен и положительный результат для Александра Стояногло. Но мы знаем, что молдавские политики не склонны помогать друг другу. Хотя на кону сохранение страны и их политическое будущее. Все слишком зыбко и неопределенно. И это почва для провокаций и противостояния после оглашения результатов.

ПолитНавигатор: Стало известно, что предвыборные дебаты между Майей Санду и Александром Стояногло намечены на 27 октября. Чего ждать от этой встречи?

Сергей Ткач: Это зависит от того, какую линию выберет Александр Стояногло. Понимаете, референдум и геополитика не давали говорить о том, что волнует граждан страны. Если в центре внимания будут вопросы деятельности Санду и партии «Действие и солидарность» в эти четыре года, то Стояногло сможет развенчать многое и стереть «дешевый макияж». И все же я не думаю, что теледебатам нужно придавать такую важность. Референдум показывает, что основные группы определились. Вопрос в том, как привлечь тех, кто разочаровался в молдавских политиках. А их очень много.

ПолитНавигатор: Прошедший референдум привел к патовой ситуация: голоса разделились практически пополам. Многие граждане внутри страны, голосовавшие против евроинтеграции или бойкотировавшие референдум, глубоко разочарованы, поскольку судьбу Молдовы в последний момент решили избиратели, которые здесь не живут. Когда власть будет внедрять в законодательство результаты референдума, и как они могут повлиять на исход выборов 3 ноября?

Сергей Ткач: Если Санду победит во втором туре, то к новому году будут проголосованы изменения в конституцию. Власть будет спешить, потому что противники «евроинтеграции а ля Майя Санду» могут выступить, организовать акции протеста. А им этот фон не нужен.

Если Санду проиграет, начнется другой процесс – развала нынешнего режима, и тут уже будет не до поправок в конституцию. Все может забурлить. Режим создал себе много врагов, и они хотели бы поквитаться со своими обидчиками.

ПолитНавигатор: Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о планах юридически оспорить результат референдума, на котором сторонники конституционных поправок в поддержку евроинтеграции победили с крохотным перевесом. Что получится из этой затеи?

Сергей Ткач: Где будут оспариваться результаты? В Конституционном суде? Но если он признает итоги референдума, а он их признает, то не будет юридических оснований для таких действий, о которых говорит Илан Шор.

Оспаривать на Западе? Это не выглядит серьезным. Мы же видели поддержку лидеров ЕС, США. Вопрос о референдуме можно поднимать и нужно, но лучше, если это будут делать по-другому.

К сожалению, на Илана Шора сейчас стараются повесить все грехи, подкуп избирателей, он находится под санкциями и ассоциируется на Западе с Россией. А ведь речь идет о судьбе молдавского народа. И мне кажется, что процесс предполагает многих участников: юристов, политиков, общественников, нужно представлять доказательства фальсификации результатов. Должна быть создана какая-то гражданская платформа. Дело очень сложное. И, боюсь, на данный момент идея выглядит невыполнимой.