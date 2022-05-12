Молдова нацелилась на выход

Новости Украины

Высшее руководство Молдовы заговорило о выходе из Содружества Независимых государств. Публичные размышления вслух звучат параллельно переговорам о получении Молдовой статуса кандидата в члены Европейского союза.

Экономические последствия пока никто не считает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приближение конца

Замечание о возможном выходе Молдовы из СНГ прозвучало не с высокой трибуны, а куда ближе к рядовым гражданам – в эфире популярного телеканала. Но и озвучил эту мысль не рядовой представитель правящей партии PAS, а её фактическое лицо №1 – спикер парламента и врио председателя партии Игорь Гросу.

Выход Молдовы из СНГ и любых других форматов сотрудничества, предусматривающих пересечение с Россией и её союзниками, для нынешней молдавской власти едва ли не идея икс. Мысль о «ненужности» формата СНГ, о том, что Молдова недополучила от России и Содружества некие миллионы, тогда как Запад этими миллионами Молдавию забрасывает, – один из главных треков на финансируемом западными неправительственными фондами молдавском телевидении уже несколько лет. С приходом Майи Санду на пост президента в ноябре 2020 и партии PAS к власти в июле 2021 тема прекращения сотрудничества на восточном направлении и окончательного разворота на запад стала звучать громче.

До последнего времени руководство страны всё же не осмеливалось решиться на этот шаг. В конце концов, граждан Молдовы с Россией и странами СНГ связывают многовековые культурные, исторические, экономические узы. Резкий разрыв мог бы стать шоком для населения. Однако сейчас, в разгар боевых действий на Украине и антироссийской истерии в молдавских СМИ, момент для выхода из СНГ может показаться подходящим.

Как нельзя вовремя произошло 5 мая и голосование в Европарламенте о поддержке молдавской заявки на вступление в Евросоюз. Буквально в начале марта, подписывая письмо с заявкой в адрес Брюсселя, президент Майя Санду сказала:

«Когда мы достаточно далеко продвинемся по европейскому пути, мы рассмотрим и подходящий момент, когда Республика Молдова должна будет отказаться от СНГ».

Судя по заявлениям её однопартийцев, это «далеко» уже гораздо ближе, чем казалось.

Рынок, который потеряем

Очевидно, что в самом правительстве PAS конкретного решения и даты выхода и разрыва отношений с СНГ всё ещё нет. Однако подготовка почвы ведется. Министерство экономики Молдавии, например, поделилось с журналистами, что изучает порядок и процедуры переоформления торгово-экономических отношений после выхода из формата Содружества независимых государств.

То есть, несмотря на желание уйти и хлопнуть дверью, стремление задержаться и заработать денег на экспорте яблок, сливы, персика и других молдавских фруктов, все же сохраняется. Вопреки официальной статистике, повествующей о перераспределении большей части молдавского экспорта в сторону Евросоюза, подавляющее большинство молдавских аграриев фактически зависит от хороших отношений с Россией.

Для фермеров из Молдовы это и гигантский рынок, и возможность быстрой реализации продукции, и отсутствие жестких требований к внешнему виду и единой стандартизации продукции, и т.д. Несмотря на многочисленные скандалы в прошлом в связи с запретами Россельхознадзора на ввоз молдавских вин и фруктов, аграрный сектор маленькой республики по-прежнему зависим от восточных рынков. Это сотни миллионов леев, работающие сады и сотни рабочих мест в молдавской сельской глубинке, где иного способа и выжить-то у населения нет.

«Истории успеха» молдавских вин в Китае и Африке, которыми так любят потчевать молдавского же зрителя эксперты в телевизоре, оказались единичными случаями, в которых инвесторы, как правило, – представители крупного европейского бизнеса. А тогда, получается, что и «истории успеха» не совсем молдавские.

Уйти нельзя остаться

Впрочем, проблемы молдавского бизнеса вряд ли остановят прозападное руководство страны. Нацеленные на Брюссель и Вашингтон чиновники и политики и ранее обнаруживали завидную бесчувственность, наблюдая за замерзающими на деревьях неубранными яблоками – после очередного скандала в молдавско-российских отношениях страдали в первую очередь мелкие и средние фермерские хозяйства. С получением PAS чуть ли не конституционного большинства в парламенте решительность антироссийского лобби в молдавской политике возросла многократно.

Эти процессы не остались незамеченными в Москве.

«Молдова после прихода к власти проевропейских сил в 2020-2021 годах стала постепенно сворачивать связи с Россией, СНГ и ЕАЭС, где она, кстати, имеет статус наблюдателя. Парламент страны принимает инициативы, ущемляющие интересы граждан, которые выступают за развитие отношений с Россией» – констатирует директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Вопрос разрыва отношений с Россией после украинских событий для Кишинева стал во многом имиджевой и декларативной историей. Этот шаг должен будет помочь продемонстрировать, что молдавское руководство стоит плечом к плечу с ведущими европейскими державами в их борьбе с Москвой. И если для этого дотируемым из фондов Сороса и Эберта депутатам PAS придется оставить без куска хлеба соотечественников из сельской глубинки на севере или юге страны, они и глазом не моргнут.