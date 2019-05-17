Молдова начала давить на Приднестровье уголовными делами

17.05.2019, Москва, Елена Острякова

ОБСЕ должно повлиять на власти Молдовы с целью закрыть политически мотивированные уголовные дела, ранее возбужденные против граждан Приднестровья. Об этом в эфире приднестровского телеканала ТСВ заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы проинформировали ОБСЕ, что в адрес некоторых наших граждан стали поступать повестки из следственных органов Республики Молдова. В текущем и в прошлом году. Все международные партнеры и участники переговорного процесса понимают, что есть проблема политически мотивированных уголовных дел», – сказал Игнатьев.

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Ориентировочно речь идет о более, чем 200 уголовных делах, которые молдавские правоохранительные органы возбудили с формулировкой «присвоение властных полномочий», поскольку молдавские власти не признают полномочия приднестровских должностных лиц.

«Молдавская сторона взяла обязательства закрыть уголовные дела, но не отчиталась. Кишинев отказывается обмениваться списками этих уголовных дел. Мы намерены обратиться в генеральную прокуратуру Республики Молдова за предоставлением необходимой информации», – сказал Игнатьев.

По его словам, специальный представитель председателя ОБСЕ Франко Фраттини также готов официально запросить у властей Молдовы эту информацию.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Президент ПМР Вадим Красносельский опроверг слова Додона.

«Вопрос признания — вопрос технический. Но я убежден, что мы очень близки к нему… За 30 лет сложилась объективная реальность: мы совсем разные. У нас разные государственные системы, разная экономика, разные банки и валюта, разный народ. Там народ молдовский, тут — приднестровский. Без национальностей. Уже де-факто существует приднестровский народ, который имеет право на свое определение», – сказал Красносельский.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.