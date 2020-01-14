Молдова начала разворачивать приднестровских автомобилистов на украинской границе

14.01.2020, Москва, Елена Острякова

У приднестровских водителей начали возникать проблемы при пересечении молдавско-украинского участка границы, где нет приднестровских постов.

Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получили указание, что с 10 января приднестровский транспорт должен пересекать границу только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md», – заявила пресс-секретарь пограничной полиции Молдовы Олеся Дунас.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) и были представлены в 2013 году. Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения.

Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье.

В Приднестровье предлагают внедрить механизм нейтральных прав. Инициативу поддержали в ОБСЕ, но Молдова блокирует предложения.

До сих пор требование иметь молдавские права касалось только тех, кто пересекал молдавско-румынскую границу. Еще в новогодние праздники приднестровские автомобилисты свободно выезжали в украинские Карпаты через пункт пропуска Мамалыга.

Сейчас, по данным приднестровского МИД, уже зафиксировано несколько случаев, когда у водителей возникали проблемы.

«Если говорить о выезде за пределы Молдовы в европейском направлении, к сожалению, необходимо наличие молдавского водительского удостоверения у молдавских автомобилистов, что категорически нарушает нашу договоренность», – сказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Сегодня в Тирасполе состоится встреча политпредставителей Приднестровья и Молдовы Виталия Игнатьева и Александра Фленкя. Она пройдет в офисе Миссии ОБСЕ. На прошлых переговорах Фленкя неожиданно выбегал из помещения либо вообще отказывался встречаться.