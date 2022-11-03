Молдова начала заморозку Приднестровья, шантажируя Москву

03.11.2022  01:08 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Энергетика


Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса из-за ограничения Молдовой объемов газа, выделяемых республике. Об этом в среду на пресс-конференции заявил министр экономразвития ПМР Сергей Оболоник, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

«Объёмы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Мы на грани гуманитарного кризиса. Уже нет энергоконтракта, остановлены крупнейшие потребители газа, стоят ММЗ , РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия. Мы оставим с электроэнергией  тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность – хлебокомбинаты, фермы и так далее», – сказал Оболоник.

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Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса из-за ограничения Молдовой объемов газа, выделяемых республике. Об...

С четверга горячая вода будет подаваться в жилые дома  с 6:30 до 9:00. Троллейбусы будут ходить только в часы пик. Каникулы для школьников продлят на неделю.


Однако при этом отопление в квартирах, школах, больницах, детских садах не отключат. Тарифы для населения не изменятся.

«Про 16 градусов отопление – байки. Будет подаваться, как обычно. Через 2-3 дня будет холодно, мы не можем отключить отопление. Оно остаётся. Призываю граждан экономить газ и электричество. Дома культуры, не социально значимые объекты будут отключать. В садиках, больницах, художках – отопление будет», – сказал Оболоник.

Он заявил, что удар по промышленности коснётся трудовых коллективов. Тысячи людей могут остаться без работы. В госучреждениях планируется ввести сокращённый рабочий день.

Депутат парламента Приднестровья Андрей Сафонов прокомментировал ситуацию так:

«Кишинёвские «доброжелатели» присвоили газ, который Россия предназначала для наших заводов и фабрик, агрохозяйств и учреждений. Заранее отметим, что заставить приднестровцев сдаться у них не выйдет, так как мы не одни. Они и сами это знают, так что зря крадут газ. Но мы не будем такими же маразматичными, как некоторые из них, заявляющх, будто холод – это «цена свободы» и «плата за независимость». Мы нормальные…

В Приднестровье (и не только) сложа руки никто не сидит. У нас и раньше бывали тяжёлые ситуации, как в начале 2009 года, например, когда пару недель у нас вообще не было отопления, и газ был «еле-еле душа в теле». Это прошло. Пройдёт и сейчас», – считает Сафонов.

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