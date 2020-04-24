Молдова: Начался антироссийский «план Б»

24.04.2020, Москва, Елена Острякова

Потерпев поражение в парламенте, молдавская проевропейская коалиция взяла реванш спустя несколько часов в Конституционном суде Молдовы.

Напомним, в четверг молдавский парламент 56 голосами из 101 принял решение одобрить получение российского кредита в размере 200 миллионов евро. Эти деньги нужны Молдове, чтобы покрыть дефицит в бюджете, а конкретно – чтобы уже в мае выплатить пенсии и зарплаты бюджетникам. Все это также должно помочь Игорю Додону переизбраться на предстоящих президентских выборах.

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Оппозиция в этой связи неделю истерила в СМИ по поводу «российской агрессии». Многие молдавские эксперты уверены: противники кредита отрабатывают заказ западных кураторов, которые боятся отдать эту маленькую страну под влияние России и Китая.

Когда оппозиционеры потерпели поражение в парламенте, был задействован «план Б». Судьи молдавского Конституционного суда стремительно сместили с должности своего председателя Владимира Цуркана, который считается креатурой президента страны Игоря Додона. Его заменила ставленница проевропейской оппозиции Домника Маноле.

Первым решением Конституционного суда с новой председательшей стала приостановка постановления парламента о российском кредите. Окончательное решение по поводу «агрессивных» 200 млн евро будет принято во вторник.

«Это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным», – прокомментировал скандальное решение конституционного суда президент Молдовы Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

О том, что Конституционный суд даже во главе с Владимиром Цурканом находится в оппозиции правительству и президенту, стало ясно еще 10 дней назад, когда судьи отменили пакет социально-экономических мер в условиях эпидемии, предложенный премьер-министром Ионом Кику. Тем самым, КС удовлетворил обращение все той же проевропейской оппозиции.

Примечательно, что вчерашнее решение было принято по обращению вовсе не проевропейцев, а группы Pro Moldova. В нее входят бывшие депутаты от Демократической партии бежавшего из страны криминального олигарха Влада Плахотнюка. Пару месяцев назад они вышли из фракции в знак протеста против коалиции с «пророссийскими» социалистами. Эти люди не скрывают, что до сих пор поддерживают связь со своим патроном Плахотнюком.

Таким образом, в коллизии вокруг российского кредита проевропейская коалиция оказалась вдруг в союзе в политсилой, которой всегда брезгливо чуралась – с коррупционерами и преступниками. Это существенный удар по репутации «светлоликого» лидера оппозиции Майи Санду. Видимо, она не смогла не внять настойчивым советам своих западных кураторов.