Молдова начинает ползучее слияние с Румынией

Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица официально анонсировала проведение 11 февраля этого года совместного заседания Кабинетов министров Молдовы и Румынии. Перед этим подобное совместное заседание правительств двух стран состоялось в 2012 году по инициативе тогдашнего премьер-министра Молдовы Влада Филата (впоследствии отстранённого от должности по обвинению в коррупции и осуждённого на 9 лет лишения свободы за соучастие в выводе из страны средств в эквиваленте одного миллиарда евро).

Таким образом, руководство Молдовы (по конституции – независимого и нейтрального государства) открыто и вполне осознанно отказывается от своего суверенитета и независимости, и запускает процедуру слияния с соседним государством – членом военного блока НАТО.

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Следует отметить, что идея отказа от суверенитета Молдовы путём вхождения в Европейский Союз заложена в основу программ многих молдавских партий, и в первую очередь партии «Действие и солидарность», контролирующей все органы власти в стране. Даже в названии министерства иностранных дел присутствуют слова «и европейской интеграции». В своей предвыборной программе партия «Действие и солидарность» открыто говорила о возобновлении совместных заседаний с правительством Румынии. Впрочем, их избирателей, даже выступающих против объединения с Румынией, этот факт не смутил. Для нынешнего поколения молдаван «борьба с коррупцией», «реформа юстиции» и прочие информационные фантики превыше идеи сохранения независимости страны.

Инициатива совместного с Румынией заседания правительств (а фактически встраивание Молдовы во внутрирумынскую повестку) совпало с нарастающим в Молдове газовым кризисом. В двух словах ситуацию можно описать очень просто: у правительства просто нет в наличии средств, чтобы платить за газ по обязательствам перед «Газпромом» в соответствии с заключённым соглашением. Собственники квартир, обладающие автономным газовым отоплением, уже получают астрономические счета за потреблённый газ. При этом правительство не скрывает своих намерений повысить тарифы на газ ещё как минимум в два раза. Передача пульта управления страной Бухаресту даёт правительству Молдовы надежду на то, что румынское руководство возьмёт на себя ответственность за газообеспечение территории между Прутом и Днестром.

Пока, на данный момент, столь явное намерение отказа от суверенитета, тянущие на уголовное обвинение по статье «Измена Родине», не встретило никакого резонанса в молдавском обществе. Одна из причин – в том, что страна ещё не очнулась от новогодне-рождественской «спячки». Другая – в отсутствии какой бы то ни было твёрдой оппозиции нынешней власти. Весь левый фланг молдавской политики переживает период разброда, шатания и неопределённости, связанный с уходом экс-президента Игоря Додона с поста председателя Партии социалистов в политическую тень. Правящая группировка не встречает никакого сопротивления, за исключением искромётных комментариев ряда блогеров в соцсетях и телеграм-каналах.

Зато режим получает возможность расширения своего электорального поля за счёт части избирателей, выступающих за объединение с Румынией (и, следовательно, за полную отмену государственности Республики Молдова). На данный момент эта часть уже составляет 30-40% молдавского общества. Санду и её правительство дают этому электорату послание: «не волнуйтесь, великое объединение будет, мы всё сделаем как надо». И совсем не случайно, что со стороны целого ряда прорумынских политиков, не представленных в парламенте, раздаются призывы «не раскачивать лодку».

Исходя из нынешней ситуации, рискуем предположить, что на следующий день после проведения совместного заседания правительств Молдовы и Румынии ничего в молдавском обществе не изменится. Никаких протестов в защиту независимости и нейтралитета Молдовы не будет. Даже в Гагаузской автономии, наиболее антирумынском регионе Молдовы, башкан Ирина Влах демонстрирует всё большую лояльность Кишинёву и Бухаресту, а Народное собрание, которое с двенадцатой попытки не может избрать своего председателя, стало объектом насмешек. Правящая в Молдове группировка может и дальше безбоязненно проводить свой курс на ползучее слияние с Румынией.

Происходящее в Молдове заставляет нас делать вывод об иллюзорности независимости политических лимитрофов, в особенности в зоне противостояния России и Запада. Тем более не приходится говорить о каком-либо сопротивлении курсу в условиях фактического отсутствия организованной оппозиции и тотальной апатии населения.