Молдова надеется вновь душить Приднестровье вместе с Украиной

03.10.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова хочет установить новые совместные с Украиной пункты пограничного контроля на украино-молдавской границе.

Об этом заявила премьер-министра страны Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного политического решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе», – цитирует Санду infotag.md.

Украина и Молдавия открыли совместные пункты пропуска на приднестровской границе в 2017 году. Президент Приднестровья Вадим Красносельский расценил этот шаг как начало экономической блокады непризнанной республики.

В сентябре Молдавия анонсировала новые проблемы для Приднестровья, связанные с поставками продовольствия и медикаментов. Начало действий этих ограничений она увязывает с введением совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья.