03.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Таможня, Украина
Просмотров:

Молдова надеется вновь душить Приднестровье вместе с Украиной

Молдова хочет установить новые совместные с Украиной пункты пограничного контроля на украино-молдавской границе.

Об этом заявила премьер-министра страны Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного политического решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе», – цитирует Санду infotag.md.

Украина и Молдавия открыли совместные пункты пропуска на приднестровской границе в 2017 году. Президент Приднестровья Вадим Красносельский расценил этот шаг как начало экономической блокады непризнанной республики.

В сентябре Молдавия анонсировала новые проблемы для Приднестровья, связанные с поставками продовольствия и медикаментов. Начало действий этих ограничений она увязывает с введением совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть