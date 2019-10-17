Молдова намерена перекрыть Приднестровью доступ к дешевым лекарствам

17.10.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова, которая заставляет своих граждан покупать дорогие лекарства из Европы, хочет поставить в такое же положение Приднестровье, которое закупает дешевые препараты на Украине, в России и Белоруссии.

Это произойдет, если на пропускном пункте в Кучургане появятся в феврале молдавские пограничники.

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Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил замминистра иностранных дел Приднестровья Александр Стецюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«У нас ситуация на фармацевтическом рынке более либеральная, чем в Молдове. Если будет применена вторая фаза контроля в Кучургане, то альтернативные препараты из Украины, Белоруссии и РФ могут исчезнуть с рынка.

Люди потеряют опцию более дешевых лекарств», – обеспокоен Стецюк.

Лекарства – это наиболее болезненный вопрос, но проблема касается в целом приднестровского импорта.

«Совместный контроль – это болевая точка. Через Кучурган идет 70% нашего импорта. Он попадает под риски.

Если там включится молдавское законодательство, поменяются структура и механизмы этого импорта.

У нас совершенно разные реестры. Мы не можем это принять», – заявил Стецюк.