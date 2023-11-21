«Молдова нарушила принцип нейтралитета, присоединившись к антироссийским санкциям» – экс-президент страны

Алексей Логофет.  
21.11.2023 18:57
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 157
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Санкции, Скандал


В Конституции Молдовы закреплён её нейтральный статус. Присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны.

Об этом в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым заявил экс-президент Молдовы, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Конституции Молдовы закреплён её нейтральный статус. Присоединение к санкциям по требованию международных игроков...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Додон отметил, что по вине нынешних властей Молдовы российско-молдавские отношения продолжают стагнировать, а это негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов Республики Молдова.

Бывший президент Молдовы выразил уверенность в том, что отношения двух стран обязательно будут восстановлены в интересах народов обеих стран. Он, правда, не уточнил, когда это будет, и доживёт ли до этого момента Молдова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть