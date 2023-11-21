«Молдова нарушила принцип нейтралитета, присоединившись к антироссийским санкциям» – экс-президент страны

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В Конституции Молдовы закреплён её нейтральный статус. Присоединение к санкциям по требованию международных игроков является нарушением данного принципа, а также полным пренебрежением экономическими интересами страны.

Об этом в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым заявил экс-президент Молдовы, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додон отметил, что по вине нынешних властей Молдовы российско-молдавские отношения продолжают стагнировать, а это негативно влияет на интересы граждан и особенно экономических агентов Республики Молдова.

Бывший президент Молдовы выразил уверенность в том, что отношения двух стран обязательно будут восстановлены в интересах народов обеих стран. Он, правда, не уточнил, когда это будет, и доживёт ли до этого момента Молдова.