Молдова настойчиво ведёт дело к взрыву ситуации вокруг Приднестровья

07.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдова создает искусственные проблемы по всему спектру отношений с Приднестровьем. Последним вопиющим фактом стало препятствие поставкам российской вакцины от коронавируса в ПМР.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работаем сейчас над тем, чтобы коммерческие партии вакцины также поставлялись не территорию Приднестровья. Есть основания полагать, что мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить и обезопасить наших граждан и вакцинировать их в полном объеме», – сказал Игнатьев.

Кроме того, Молдова вводя незаконные правила пересечения границы, препятствует оформлению автовладельцами ПМР нейтральных номеров. До сих пор нейтральные номера получили всего 5 тыс человек, что составляет менее 5% всех автовладельцев.

«Любой гражданин Приднестровья может получить нейтральный номерной знак, но когда вы подъедете к границе Молдовы и попытаетесь проникнуть на территорию ЕС, вам незаконно запретят выезжать. Будет претензия и к тому, что у вас водительское удостоверение Приднестровья. Это незаконные действия, они противоречат договоренностям переговорного процесса. Мы бьемся за то, чтобы этих ограничений не было все эти годы. Это абсолютно нелегитимные шаги. Об этом говорю не только я, но и другие международные участники. В том числе, российские коллеги», – отметил Игнатьев.

Механизм оформления нейтральных номеров существует с 2018 года, однако с 10 января 2020 года Молдова потребовала, чтобы приднестровский транспорт пересекал границу с Украиной с техпаспортом молдавского образца и с наклейкой «Md».

В целом, по словам Игнатьева переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой деградирует, игнорируются 200 существующих договоренностей.

«Несмотря на то, что у нас есть подписанные уполномоченными официальными лицами Кишинева документы, молдавская сторона позволяет себе игнорировать эти договоренности и планомерно и системно отказываться от ранее существовавших режимов для того, чтобы ограничивать возможности для Приднестровья. Создавать дополнительное давление – политическое, экономическое, транспортное, логистическое, финансовое. Создавать общую напряженность и, тем самым, ухудшать общую атмосферу отношений. К сожалению, говорить сегодня о том, что можно политико-дипломатическими мерами решать все проблемы, у нас оснований нет», – констатировал глава МИД ПМР.

В Приднестровье ожидают, что летом начнется вторая фаза совместного контроля Молдовы и Украины на границе. А с 1 сентября автомобилистам могут запретить пересекать границу с Украиной. На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Очередная фаза блокады непризнанной республики последние два года несколько раз откладывалась.

«В конце апреля у нас состоялось заседание Совета безопасности Приднестровья, где мы обсудили текущие тревожные тенденции. А именно – возможные проблемы и в пункте пропуска Качурган, и транспортные проблемы, проблемы в банковской сфере, которые нарушают все мыслимые и немыслимые параметры диалога. Нам необходимо защищать интересы наших граждан и для этого необходимо использовать более комплексные методы и меры, чтобы вернуть наших молдавских контрпартнеров к разумному подходу в рамках переговорного процесса», – заключил Игнатьев.

В свою очередь, первый президент Приднестровья Игорь Смирнов предложил собраться по всему комплексу вопросов в Госдуме РФ.

«Идет атака со всех сторон на Россию и на всех, кого она поддерживает. Поэтому надо рекомендовать Верховному Совету ПМР официально обратиться в Госдуму с запросом по выполнению всех постановлений по Приднестровью», – сказал Смирнов.