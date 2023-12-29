Молдова наступает. Что ждёт Приднестровье в 2024 году

Приднестровье подводит итоги года. Для республики, которая находится на пересечении геополитических интересов и фактически в прифронтовой зоне, он выдался богатым на политические процессы, тревоги и испытания.

Политолог Андрей Сафонов в интервью ПолитНавигатору рассказал, какие события уходящего года он считает наиболее важными, поделился прогнозами о том, чего ожидать от политической и экономической арены в будущем.

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ПолитНавигатор: Прошел очередной сложный год. Как справляется республика с трудностями в условиях региональной нестабильности? Какие достижения Приднестровья в этом году вы считаете главными?

Андрей Сафонов: У Приднестровья второй год, с 2024-го, самое большое достижение – это мир. У нас, возможно, и скромно, но зато стабильно и уютно. Но это не само по себе пришло, это результат работы приднестровских политиков и дипломатов, сочетания выдержки и в то же время твердости в отстаивании национальных интересов ПМР. А также – союза с Россией, чьи войска охраняют приднестровцев с незапамятных времён.

Самая большая наша проблема – это отсутствие свободной торговли на восток от нас. Украинская граница закрыта, Молдова стала монополистом. Она банкует, давит на Приднестровье, стремится разрушить приднестровскую экономику. Иначе, как через территорию РМ, сегодня товары не ввезешь. Отсюда рост цен на некоторую продукцию нашего импорта в 3-4 раза. А бывает и больше. Но мы не повышаем тарифы на услуги ЖКХ уже несколько лет. Это реальное достижение, которое трудно оспорить.

ПолитНавигатор: На днях принят республиканский бюджет на 2024 год, по прогнозам в бюджет государства поступит на 4% меньше доходов, чем в 2023 году. У Приднестровья новые экономические проблемы: приднестровским предприятиям Молдова заблокировала вывоз товара, остановились производства. Насколько опасна ситуация, что планируется предпринять?

Андрей Сафонов: Мы считаем каждую копейку, чтобы они распределялись строго по необходимости. Я уже сказал, что мы держим тарифы на ЖКХ, но одновременно все понимают, что затраты на это нужно пополнять. А как? Часть планируемых строительных работ по республиканским и даже городским (районным) объектам пришлось отложить до лучших времен, но то, что уже в работе, будет однозначно доделано.

Что до действий Кишинева, то его стратегия проста, как пять советских копеек. Чем меньше денег в приднестровском бюджете, тем выше социальная напряженность. Чем выше напряженность, тем больше, как надеются в Кишиневе, вероятность мятежа или «цветного сценария», когда люди могут отказаться от ПМР и заявить, что хотят вернуться в унитарную Молдову.

Но этот номер не пройдет, потому что, во-первых, мы не одиноки; во-вторых, Приднестровье не разрушило производственную сферу. Да, многое остановилось, но многое и работает. Так что мы держимся. К тому же, исходя из своих возможностей, государство оказывает заводам и фабрикам поддержку.

ПолитНавигатор: В последнее время Украина заметно активизировалось на приднестровском направлении. Посол по особым поручениям МИД Украины Павел Роговей встречался с главой ПМР Вадимом Красносельским, после этого впервые за долгое время в Тирасполе украинские консульские работники провели выездной прием.

Можно ли говорить, что Украина умерила воинственный пыл в отношении Приднестровья, и возможность разморозки ситуации на Днестре теперь сведена к минимуму?

Андрей Сафонов: Будем опираться на факты. Украина заявила, что не может работать по молдо-приднестровскому урегулированию, если за столом переговоров находится Россия. Но одновременно из формата «5+2» Киев не вышел. Из соглашения, по которому в зоне безопасности служат десять офицеров-наблюдателей, тоже не вышла. Это позитив.

Думается, в Киеве многие политики и люди в погонах понимают, что Румыния и ее сателлиты в Кишиневе хотят столкнуть Украину и ПМР, чтобы затем прибрать к рукам все вплоть до Кучургана. Но таскать каштаны из огня для румынистов вряд ли кто-то собирается.

ПолитНавигатор: Получается, площадка переговорного формата «5+2» не ушла в историю?

Андрей Сафонов: Нет, не ушла. Из формата официально не только Украина не вышла. Молдова – тоже. Да, Кишинев на деле срывает работу в этом формате, но брать на себя ответственность за такой демарш, который показал бы всю стратегию срыва диалога, не хочет. Думается, Молдова выйдет из этого формата, если нынешняя правящая группировка сохранится и при этом сможет оторвать страну от СНГ, а потом разорвать отношения РМ с Россией.

Тогда не только возможен выход из формата «5+2», но и выход Молдовы из мирного Соглашения от 21 июля 1992 года. Но это уже, так сказать, перспективный экстрим, о котором говорить преждевременно.

ПолитНавигатор: Неоднократно заявлялось, что Украина намерена прекратить транзит российского газа после 2024 года. Насколько высока вероятность того, что это произойдет? Приднестровье как-то готовится к такому сценарию?

Андрей Сафонов: Трудно сказать, насколько высока такая вероятность в эпоху войн, когда бизнес-элиты оказывают прямое влияние на действия политиков и военных, на их решения. Зайдем с другой стороны. Были заявления на официальном уровне, что ПМР нашла решение по газу. Пусть деталями ведают специалисты в данной области. Так нам всем спокойнее.

ПолитНавигатор: Республика Молдова планомерно рушит отношения с Россией. В Тирасполе заявляли, что на этом фоне Приднестровье, наоборот, должно усилить координацию с Москвой. По каким направлениям такая координация может осуществляться? Какой прогноз: сможет ли Россия в нынешних условиях организовать мартовские выборы президента на территории Приднестровья?

Андрей Сафонов: По всем направлениям. Военному. Экономическому. Дипломатическому. Финансовому. Культурному. По всем-всем. И – что самое главное – работа должна вестись напрямую. Без кишиневских «посредников». Нынешняя власть РМ себя открыто обозначает, как врагов России. Значит, не нужно обращать внимание на всевозможные крики о «контактах Кремля с неконституционными структурами».

Что до прогноза организации выборов президента РФ на территории Приднестровья, то здесь важнее принципиальное политическое решение. Я уверен, что, если такое решение будет принято, все прочее – это детали и технические аспекты. Разве юрист, у которого есть прямой жесткий начальник, не сможет обосновать то, что начальник ему поручил?

ПолитНавигатор: Объявлено о начале будущих переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. РМ рвется туда всеми силами. Вот, даже еврореферендум анонсировали. Как вписывается (или не вписывается) в этот процесс Приднестровье?

Андрей Сафонов: Никак не вписывается. Да и в Молдове не все туда рвутся. Это команда Майи Санду исполняет установку Запада и Румынии – от первой буквы в методичке и до последней. Так что посмотрим еще, как будет дальше. Но дело не в этом. У нас есть четкий государственный курс, основанный на всенародных референдумах 1991 и 2006 годов. Это – независимость и союз с Россией.

Свои референдумы мы уже отработали. И обнулять их через участие в референдуме, который решили проводить другие, республика не будет. К тому же есть версия, что вступление Молдовы в ЕС – это лозунг и не более. А на определенном этапе Молдову просто сольют в Румынию.

Недаром румыны берут под контроль все новые сферы жизни Молдовы. Недавно взяли под контроль Национальный банк РМ, который оказался «под рукой» бывшего спикера сената, а ныне «просто» сенатора Анки Драги. Ни то, ни другое приднестровцев не вдохновляет. Лучше мы останемся со своим евразийским курсом.