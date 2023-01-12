Молдова назначила откровенного провокатора на переговоры с Приднестровьем

Елена Острякова.  
12.01.2023 19:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал


Молдавскую делегацию в объединенной контрольной комиссии (ОКК) возглавит бывший вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Александр Фленкя. Должность пустовала пять месяцев.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавскую делегацию в объединенной контрольной комиссии (ОКК) возглавит бывший вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Александр...

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Работая в правительстве, Фленкя в 2020 году инициировал транспортную блокаду Приднестровья. Тогда Кишинев запретил машинам на приднестровских номерах пересекать молдо-украинскую границу, требуя у водителей молдавские права. Фленкя радовался, что спровоцировал спрос на нейтральные номера.

Он также препятствовал вывозу лома цветных металлов из Приднестровья. Молдавские чиновники не давали лицензию на вывоз.

Также Фленкя запомнился Приднестровью тем, что постоянно отменял встречи с властями Тирасполя, скандалил и покидал переговоры.

Так же вел себя и прошлый представитель Молдовы в ОКК. Он постоянно срывал заседания комиссии и выдвигал в адрес Тирасполя необоснованные обвинения.

Объединённая контрольная комиссия — трёхсторонняя миротворческая сила и объединённая структура военного командования из Молдовы, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Республикой Молдова и Украиной. Спорная территория между ними контролируется Приднестровской Молдавской Республикой (Приднестровье, ПМР).

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