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Молдаване хотят жить свободно, в соответствии с их законами и традициями, без геополитических указаний из-за рубежа.

Об этом в своём телеграм-канале написал экс-президент республики Игорь Додон, который, как ожидается, в ближайшие дни объявит о своём решении вновь баллотироваться на высший государственный пост.

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«Наш национальный интерес — сохранить нейтралитет и суверенитет в бушующем вокруг нас геополитическом океане», – отмечает бывший глава молдавского государства.

По его словам, граждане Молдовы не должны становиться участниками мировой холодной войны.

«Нам не нужно вступать в какие-либо структуры ни на Западе, ни на Востоке. Нам здесь не нужны законы, разрешающие гомосексуальные семьи, устанавливающие квоты на обязательный приём мигрантов из Азии и Африки, продажу земель и национального наследия иностранцам», – подчеркнул Додон.

Он посчитал нужным отреагировать на высказывания бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску и нынешнего главу представительства Евросоюза в Молдове, латыша Яниса Мажейкса, которые допускают отказ от Приднестровья во имя членства в Евросоюзе.

«Оставьте нас в покое, мы хотим жить в хороших отношениях со всеми, и не хотим, чтобы нас втягивали в геополитические и военные блоки, чтобы от нас требовали отказаться от наших территорий ради Европейского союза, который сам имеет проблемы с единством и взглядами, и который более не представляет тот идеал Европы, которым он когда-то был», – резюмирует Игорь Додон.

Впрочем, следует заметить, что Додон в свою бытность президентом Молдовы (2016 – 2020 гг.), вопреки своим предвыборным обещаниям, так и не добился пересмотра невыгодного для Молдовы соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Более того, он принял активное участие в так называемой «революции послов» в июне 2019 года, представляющем собой открытое вмешательство зарубежных дипломатов во внутренние дела суверенной страны с целью отстранения от рычагов власти теневого правителя Молдовы Влада Плахотнюка.

В результате Партия социалистов вступила в коалицию с прозападным блоком «АКУМ», а премьер-министром стала Майя Санду, которую Додон приводил к присяге. Инициатором и вдохновителем этого переворота в Молдове был тогдашний еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.