Молдова не пустила в своей прокат российский фильм про декабристов

09.01.2020, Москва, Елена Острякова

Кинопрокат Молдовы не взял в показ российский фильм «Союз Спасения», посвященный восстанию декабристов 1825 года.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этот фильм не обратила внимания молдавская сеть кинотеатров «Патрия». Руководство сочло, что фильм не будет интересен их аудитории. Мы работаем с тем же репертуаром, что и они», – рассказал директор кинотеатра «Тирасполь» Владимир Спиридонов.

В прошлые годы при проводившем антироссийскую политику правительстве, контролировавшимся олигархом Владом Плахотнюком, не попадали в прокат такие исторические российские киноленты как «Т-34» и «Движение вверх».

Сейчас все ветви власти в стране практически контролирует считающийся пророссийским президент Игорь Додон, однако политика кинопрокатчиков не изменилась.

Фильм про декабристов имеет особое значение для Приднестровья, поскольку история края связана с именами некоторых их них. Например, Владимира Раевского.

«Это яркий момент в истории России, частью которой мы были. Участники декабристского движения имели отношение к нашему региону. Это фильм с честной исторической подачей. Зритель сам делает свой вывод. Но ему не предлагают очернять то, что было светлым, ярким и государственно значимым», – говорит директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельник.

Новые власти Молдовы до сих пор не сняли запрет на трансляцию общественно-политических программ российских телеканалов, хотя и президент, и спикер парламента Зинаида Гречаная обещали это сделать.