Молдова не решится разыгрывать карту Приднестровья

24.04.2019, Москва, Елена Острякова

Коалиция молдавских социалистов президента Игоря Додона и проевропейского блока ACUM, если она будет создана, не сможет решить проблему Приднестровья.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«Они сейчас приднестровскую проблему даже близко не выводят на первый план. Там и без нее есть чем заняться. Не так давно спикер парламента Андриан Канду сказал, что если Приднестровье будет мешать европейской интеграции, Молдова вообще от него откажется. Сейчас они эту карту разыгрывать не станут», – сказал Гаспарян.

При этом он высказал сомнения в том, что коалиция будет создана, объяснив это связями ACUM с олигархом, которого называют «хозяином Молодовы» Владом Плахотнюком.

«Договориться будет невероятно сложно, потому что по многим вопросам позиции принципиально разные. При этом нужно иметь в виду, что партнер по переговорному процессу ориентирован на Плахотнюка. Решения будет принимать создатель бандитско-олигархической системы Молдовы. Поэтому у меня большие сомнения в том, что будет создана коалиция», – сказал Гаспарян.