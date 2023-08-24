Молдова не смогла создать независимое государство

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Создать собственное дееспособное государство у молдаван не получилось, и с каждым очередным празднованием «независимости» скрывать этот факт всё труднее.

Об этом пишет молдавский журналист, экс-кандидат в президенты РМ Дмитрий Чубашенко в статье, опубликованной на сайте traditia.md.

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Красноречивее всего о провале молдавской государственности, по словам автора, свидетельствует непрекращающийся поток покидающих эту землю людей.

«Сегодня население Молдовы не достигает и половины показателя в 4,3 миллиона человек – столько здесь проживало на момент распада СССР. Каждый день из Молдовы эмигрирует примерно 140 человек. Из государства, где все более или менее хорошо, такими темпами не бегут», – отмечает Чубашенко.

Автор сравнивает поведение гражданина Словакии Петера Михалко в годы, когда он занимал пост посла Евросоюза в Молдове, и сегодня, когда он занимает аналогичную должность в Азербайджане.

По его словам, не проходило и дня, чтобы Михалко во время службы в Кишинёве не посещал какое-нибудь учреждение – администрацию президента, парламент, правительство, министерства, ЦИК, прокуратуру, суды, офисы политических партий и так далее, и не давал указаний своим собеседникам, как они должны совершать дела, которые, казалось бы, относятся сугубо к суверенной компетенции государства Республики Молдова, ее граждан и чиновников.

Теперь же, находясь в Баку, этот же самый господин не позволяет себе ни слова о внутренней политике страны пребывания.

«Почему так происходит? Потому что Михалко прекрасно знает, что стоит ему только заикнуться вслух о том, как азербайджанцам следует развивать свою суверенную демократию, реформировать свои институты власти или проводить свои выборы, как он тут же будет объявлен персоной нон-грата за вмешательство во внутренние дела этой страны», – считает Чубашенко.

При этом автор отвергает возражение, что «легко быть суверенным, имея в распоряжении такие запасы нефти». По его словам, «если бы в Молдове были найдены крупные месторождения углеводородов, то они были бы банально разворованы, точно так же, как десять лет назад из молдавских банков украли миллиарды долларов, а сейчас другие миллиарды отмывают на мутных газовых схемах».

По мнению Чубашенко, совершенно очевиден провал молдавской элиты.

«Со своей миссией не справились ни молдавская интеллигенция (она первой предала свой народ), ни молдавская бюрократия (она оказалась плохо подготовленной и сама стала жертвой непрекращающейся кадровой чехарды в госучреждениях), ни молдавская буржуазия (ее представители предпочли решать свои проблемы в индивидуальном порядке, в том числе через коррупцию, а не объединиться ради создания функционального правового государства)», – утверждает автор.

При этом провал элиты, по его мнению, «наложился на отсутствие у проживающего на этой территории государственнического инстинкта, отсутствие чувства, что мы единый народ с общей историей, общим настоящим и будущим».

В Молдове, по словам Чубашенко, создана стройная и эффективная система внешнего управления всеми политическими и социально-экономическими процессами. Основу этой системы составляет разветвленная сеть из сотен неправительственных организаций, которые напрямую влияют на деятельность всех государственных учреждений.

«Участники этой сети, идеологические воспитанные и обработанные в духе ценностей либеральной демократии, «новой этики» и евроинтеграции, активно продвигают эти «нормы» в молдавское общество, – пишет автор. – Эта сеть служит и кадровым «каркасом» для правящих проеэсовских партий и подконтрольных им госучреждений. Активисты НПО постоянно перетекают на госслужбу, и наоборот, чиновники уходят на теплые места в неправительственный сектор».