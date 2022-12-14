Молдова не унимается и грозит Газпрому огромными штрафами

Юристы молдавского правительства «прорабатывают детали», чтобы привлечь «Газпром» к суду за «невыполнение контракта» по поставкам газа в Молдову.

Об этом в интервью немецкой телерадиокомпании «Дойче Вели» заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть контракт с «Газпромом», в котором указан объем газа, который россияне должны нам поставлять, формула расчета цены и способ оплаты. Мы все оплатили. Энергетический кризис, который переживает сейчас Молдова, порожден «Газпромом-Кремлем». И я хочу, чтобы меня услышали, когда я это говорю. Если бы этот концерн сегодня выполнял свои контрактные обязательства перед Молдовой, энергетический кризис исчез бы, и у всех был бы газ и энергия. В том, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на рынке, виноват «Газпром», – утверждает Спыну.

По его словам, Молдова намерена потребовать «возмещения сопутствующих убытков, потому что из-за них нам пришлось перераспределять деньги из других сегментов, брать кредиты».

«Газпром» не просил расторгнуть контракт. Мы не запрашивали уменьшение объема поставок. Ничего. Они просто игнорируют свои обязательства. И они будут платить за это», – грозил Спыну.

Он также выдвинул абсурдные обвинения России в том, что Молдове приходится закупать электричество на Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которое в два раза дешевле украинского и в четыре – румынского.

«Импорт из Украины исчез, потому что россияне разрушили энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому нам оставалось либо покупать на рынке ЕС – я имею в виду товарную биржу, плюс цена в 90 евро за мегаватт, предлагаемая Румынией через двусторонние контракты. Поставки с МГРЭС не обеспечивают энергобезопасность Молдовы, но в данный момент у нас есть свет. То есть, если благодаря этому контракту мне удалось получить месяц безопасности – я рассматриваю это как преимущество», – сказал Спыну.

У «Газпрома» были все основания разорвать контракт с Молдовой еще в мае, когда Кишинев, ссылаясь на «войну», сорвал сроки проведения аудита по старым долгам – 700 млн долларов. Кроме того, «Молдовагаз» постоянно задерживал текущие платежи. Из-за этого «Газпром» сократил объемы поставок в ноябре на 30%.

После неудачной попытки устроить энергокризис в Приднестровье, Молдова была вынуждена отдать весь российский газ на левый берег, чтобы обеспечить себя хотя бы дешевым электричеством, а самой втридорога покупать газ в Румынии (это тот же российский газ, поступающий по «Турецкому потоку»). Такие перемены неминуемо приведут к росту тарифов для населения. Об этом уже заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Такие перспективы дают новые козыри оппозиции, которая уже два месяца бурно протестует в Кишиневе и подрывает позиции действующей прозападной власти. А в сложных ситуациях молдавские президент и правительство традиционно ищут убежище в русофобии. Видимо, этим и вызваны угрозы Спыну. Только на поверку оказалось, что молдавский вице-премьер сам боится, что «Газпром» ему адекватно ответит.

«Когда вы спрашиваете меня, что может сделать «Газпром», у меня нет ответа. Они перекрыли газ всей Европе. Они перекрыли газ болгарам, итальянцам, немцам. Они перекрыли кран Украине, отключили Польшу, Финляндию… То, что они собираются прислать нам письмо с какими-то новыми требованиями – это может произойти в любой момент, независимо от того, что мы решим. Их действия выходят за рамки экономических и торговых рамок», – вещал Спыну.