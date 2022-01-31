Молдова не возвращает груз Приднестровью

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Молдавские власти более месяца не пропускают через таможню машину с приднестровскими номерными знаками. Это тормозит процесс выдачи жителям Приднестровья нейтральных автомобильных номеров, получить которые без приднестровских невозможно.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все создавали механизм ПРТС (пункты регистрации транспортных средств – ред.), но сейчас его в Кишиневе пытаются использовать в качестве тарана, выбивая номерные знаки приднестровского образца и создавая проблемы для людей. Такое извращенное использование этого механизма недопустимо. Работа ПРТС возобновится в тот же день, когда молдавская сторона вернет номерные знаки», – сказал министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Глава бюро «по реинтеграции» в правительстве Молдовы заявил, что для решения вопроса по возвращению приднестровских номерных знаков «нужно время». Переговоры состоятся в начале февраля.

Украина по сговору с Молдовой с первого сентября не пропускает через границу машины с приднестровскими номерами. Приднестровье не может осуществлять регулярные пассажирские автобусные маршруты на Украину и транзит через эту страну своих товаров. Также стало невозможным использование приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и России.

Решением проблемы может стать переход приднестровских водителей на нейтральные номера.

Образцы нейтральных номерных знаков для Приднестровья были разработаны при содействии миссии EUBAM (European Union Boarder Assistant Mission) в 2013 году. Однако Молдова непременным условием выдачи таких номерных знаков считает наличие молдавского водительского удостоверения.

Приднестровцам для того, чтобы получить это удостоверение, необходимо предъявить молдавские документы. Таким образом, от возможности использования нейтральных номерных знаков отсекаются граждане Украины и России, проживающие в Приднестровье. В Приднестровье предлагают внедрить механизм нейтральных прав. Инициативу поддержали в ОБСЕ, но Молдова блокирует предложения.