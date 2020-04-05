Молдова негодует из-за приднестровской лаборатории

05.04.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровье откроет свою лабораторию для проведения тестов на коронавирус.

Об этом сегодня сообщили в молдавском минздраве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сегодняшний день в лаборатории Кишинева обработано около 300 анализов из Приднестровья, однако ее мощности не хватает. Как признал молдавский премьер-министр Ион Кику, кишиневская лаборатория может обработать только 2000 тестов, а их пока в стране 15 тыс. Ожидается, доставка еще 100 тысяч тестов, закупленных в Китае.

Приднестровские специалисты прошли обучение в Кишиневе, уточняет телеканал ТСВ.

Однако новый молдавский вице-премьер «по реинтеграции» Кристина Лесник (она уже занимала этот пост в правительстве, курируемом олигархом Владом Плахотнюком, ныне бежавшем из Молдовы) выступила категорически против.

«Все тесты и какая-либо другая поддержка должна проходить только через Кишинев, через столицу Молдовы, а тесты должны делаться только в действующей лаборатории при Национальном агентстве общественного здоровья, так как на сегодняшний день другой еще не было создано. Тот факт, что Тирасполь изъявил желание создать свою собственную лабораторию, мы не одобряем», – цитирует Лесник телеканал «Первый Приднестровский».

Чиновница полагает, что сложившаяся ситуация «сблизит берега Днестра».