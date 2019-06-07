Молдова, обещавшая не платить за долги Приднестровья, начала переговоры по газу

07.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон договорился с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером начать переговоры об условиях новых контрактов на поставку и транзит газа. Встреча произошла в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом Додон написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере. В частности, обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики. Достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года», – написал Додон.

Контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

Накануне своего визита в Санкт-Петербург Додон заявил, что Приднестровье в следующем году «не получит бесплатного газа», а долг непризнанной республики Молдова выплачивать не будет.

Российский «Газпром» ранее заявил, что задолженность Moldovagaz за 2018 год достигла 431,66 млрд руб. Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье.

Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО «Тираспольтрансгаз», но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой, поскольку официальный Кишинев настаивает, что ПМР является молдавской территорией и отказывает республике в признании независимости.

Ранее Додон заявлял, что Молдова хотела бы, как и члены Евразийского экономического союза, покупать российские энергоносители беспошлинно, хотя Кишинев имеет всего лишь статус наблюдателя в ЕАЭС.

Додон не считает нужным выходить из Соглашения об Ассоциации с ЕС. «Все соглашения остаются: с Европой, ЕвразЭС, СНГ – будем дружить со всеми», – заявил Додон после парламентских выборов.

«Очень часто большие игроки ставили условия перед такими странами, как мы: выбирайте, с нами ли против нас. Известно, что нас пытался Запад затянуть против России. Что поменялось, я это чувствую по моим диалогам с Путиным, Макроном, Меркель, – они стали понимать принцип взвешенной внешней политики. Потому что, если сейчас Молдову поставить перед выбором, она взорвется, как Украина», – утверждал Додон.