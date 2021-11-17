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17.11.2021 21:31
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, ЕАЭС, Молдова, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Молдова обосновала выход из ЕАЭС некорректно оформленным статусом

Новости УкраиныМинистр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, считает, что статус наблюдателя его страны в рамках...

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, считает, что статус наблюдателя его страны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был ненадлежащим образом оформлен, и срок этого мандата истек.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По статусу наблюдателя: Молдова парламентская республика, и на момент подписания документов никаких процедур по линии исполнительной власти и парламента процедуры пройдены не были, а правительство тогда дало негативный отзыв по этим планам. По процедурным вопросам не всё было подготовлено в рамках необходимых шагов.

Насчет того, что был отозван представитель Молдовы при ЕАЭС – то его мандат и срок истёк, и поэтому, если честно, мы пытаемся посмотреть, какова же легальная часть этого участия в качестве наблюдателя, которое было оформлено не до конца правильно на завершающих этапах», – сказал Попеску.

Он считает, что Молдова вполне может выстраивать связи в торгово-экономической сфере с Россией в рамках СНГ.

«Нику Попеску юлит. Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Он был подтвержден всеми членами ЕАЭС. Наши представители участвовали в заседаниях комиссии ЕАЭС. И как пришёл ПАС (партия президента Молдовы Май Санду – ред.) к власти, тут же отозвали и представителя, и усомнились в законности статуса.

И сам статус уже для них вопрос философии и черт его знает чего. Господа, цена на газ по 450$ вместо 125$- это не философия. Как и десятки тонн гниющих яблок… Это уже вопрос выживания страны. Это вопрос бытия, а не сознания», – прокомментировал уклончивый ответ министра депутат молдавского парламента Богдан Цыдря в своем телеграм-канале.

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