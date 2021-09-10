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10.09.2021 20:42 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Произвол, Россия, русофобия, Скандал
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Молдова обостряет отношения с Приднестровьем

Молдавская сторона вновь сорвала заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК), на котором рассматривался вопрос ремонта...

Молдавская сторона вновь сорвала заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК), на котором рассматривался вопрос ремонта двух миротворческих постов на границе с Приднестровьем, недалеко от населенного пункта Вадул-луй-Водэ.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Молдавская сторона начала блокирование работы по наведению порядка на этих постах, требуя привлечения других структур, которые не работают в ОКК и не имеют компетенции участия в миротворческой процессе. Молдавская сторона вновь начинает торпедировать эти процессы и создавать невыносимые условия для несения службы», – сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Молдавская сторона предлагала перенести один из постов на левый берег под предлогом разблокирования транспортной артерии Кошница – Балабанешты. Делегация России не поддержала эту инициативу, представители Тирасполя категорически выступили против. В результате молдавская делегация покинула заседание.

Новые прозападные власти Молдовы взяли курс на обострение отношений с Приднестровьем.

Новый спикер молдавского парламента Игорь Гросу выступил за запрет президенту ПМР Вадиму Красносельскому на свободное передвижение по Молдове и использование VIP-зоны международного аэропорта в Кишиневе.

Президент Молдовы Майя Санду в интервью телеканалу «PRO TV Chi in u» заявила, что приднестровский конфликт является войной, которую организовали те, кто не желал видеть Молдову независимой, согласившись с утверждением ведущей о том, что речь идет о Российской Федерации. Она сослалась на иски молдавских граждан в ЕСПЧ по приднестровской проблематике, отметив, что в этих решениях ответственность возлагается на Россию.

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