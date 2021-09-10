Молдова обостряет отношения с Приднестровьем

10.09.2021 20:42 (Мск), Москва, Елена Острякова

Молдавская сторона вновь сорвала заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК), на котором рассматривался вопрос ремонта двух миротворческих постов на границе с Приднестровьем, недалеко от населенного пункта Вадул-луй-Водэ.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Молдавская сторона начала блокирование работы по наведению порядка на этих постах, требуя привлечения других структур, которые не работают в ОКК и не имеют компетенции участия в миротворческой процессе. Молдавская сторона вновь начинает торпедировать эти процессы и создавать невыносимые условия для несения службы», – сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Молдавская сторона предлагала перенести один из постов на левый берег под предлогом разблокирования транспортной артерии Кошница – Балабанешты. Делегация России не поддержала эту инициативу, представители Тирасполя категорически выступили против. В результате молдавская делегация покинула заседание.

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Президент Молдовы Майя Санду в интервью телеканалу «PRO TV Chi in u» заявила, что приднестровский конфликт является войной, которую организовали те, кто не желал видеть Молдову независимой, согласившись с утверждением ведущей о том, что речь идет о Российской Федерации. Она сослалась на иски молдавских граждан в ЕСПЧ по приднестровской проблематике, отметив, что в этих решениях ответственность возлагается на Россию.