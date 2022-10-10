Молдова объявила себя жертвой пролёта в небе российских ракет

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Новости Украины

Молдавское минобороны сообщило, что при утреннем обстреле Украины три российские ракеты пролетели через территорию Молдовы. Ракеты были запущены то ли с кораблей Черноморского флота, то ли из Крыма.

Претензии предъявлены по поводу пролета не только над молдавскими населенными пунктами, но и над приднестровской Рыбницей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску вызвал по этому поводу российского посла Олега Васнецова для дачи объяснений.

О том, что над Молдовой летели российские ракеты, в Кишиневе узнали от Бухареста. Структуры Генерального штаба ВВС Румынии засекли эти воздушные цели. При этом Минобороны Румынии заявило, что российские ракеты, не представляли для неё угрозы.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире общественного телеканала Moldova 1 объяснил, в «чем риск» пролета российских ракет.

«Есть риск, если эти ракеты не соответствуют целям по своим тактическим и техническим характеристикам и могут отклониться от назначенного курса и могут где-нибудь упасть во время полёта. Но когда сейчас полетели, мы изучили их направление и поняли, что летят ракеты не по целям в Молдове», – трепался Носатый.

Интервьюировавший его журналист опасался, что Россия, оказывается, использует «старые, ржавые, советские ракеты». Если действующий министр был сдержан, то его предшественник Анатолий Шалару не стеснялся в выражениях.

«Эти ракеты могли представлять опасность, учитывая “легендарную” точность российских ракет. Эти ракеты представляли опасность и для воздушных судов, если бы траектории ракет пересекались с воздушными коридорами самолетов», – вещал Шалару.

Молдавское военное ведомство поначалу пригрозило закрыть воздушное пространство, но потом передумало.

«Министерство обороны не может само принимать решение о закрытии воздушного пространства. Это прерогатива комиссии по чрезвычайному положению, только она может принять такое решение», – сообщила пресс-секретарь ведомства Алла Дьякону.

Украина закрыла сегодня КПП на границе с Молдовой. Видимо опасались, что не только ракеты полетят.