Молдова опустилась до уровня тропической Африки

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У Майи Санду и её партии очень туманное представление о том, каким образом надо делать реформы и вытаскивать страну из кризиса.

Об этом сказал политический аналитик Анатолий Цэрану в эфире программы «По фактам с Юлией Фёдоровой» на телеканале Exclusiv TV.

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Эксперт скептически оценивает проект Санду о вступлении Молдовы в ЕС в 2030 году, в одном пакете с Украиной и Балканами. Он считает, что гораздо больше было бы перспектив у проекта евроинтеграции Молдовы через её вхождение в состав Румынии.

«В Молдове есть политическое течение, которое говорит: давайте решим проблему кардинально – объединимся с Румынией, вернёмся домой. И всё в порядке. Но пока это течение не является главенствующим. Проблема в том, что у нас есть проект, который действительно решает проблему, но создаёт другие. Говорят, мы в 2030 году будем в Евросоюзе. Я вспоминаю, как в 1980 году мы должны были жить при коммунизме. Мы любим жить мифами. Этому нас приучили ещё с Советского Союза», – заметил Цэрану.

По словам эксперта, молдавское общество приближается к тому моменту, когда внутри общества начнется очень серьезная дискуссия: а что делать с этим государством в условиях тотального кризиса и нищеты?

«В последнее время на 8% выросла абсолютная бедность. 30% молдавского общества живёт за чертой абсолютной бедности. 2.75 доллара – это сумма, на которую живёт каждый третий молдаванин. Это уровень тропической Африки!» – подчеркнул Цэрану.