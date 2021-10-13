Молдова осталась без газа: Санду получила урок от России

13.10.2021 23:51 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела сегодня режим повышенной готовности в газовом секторе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, который недавно ездил в Санкт-Петербург договариваться о закупке топлива, но его даже не принял руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.

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«Мы объявляем ЧП, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан», – сказал Спыну.

Сегодня же премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица распорядилась проверить все запасы природного газа у компаний сектора и проинспектировать возможности.

У Молдовы проблемы не только с газом, но и с электричеством. Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС сообщила о сокращении подачи электроэнергии на правый берег.

Официальный Кишинев утверждает, что в трудную минуту братскую помощь окажет Украина, но эксперты полагают, что это хорошая мина при плохой игре: энергетическая ситуация в Незалежной получше, чем у Молдовы, но не намного.

Спыну собирается продолжить переговоры с Москвой по газу, но это абсолютно неважно. Встреча, которая способна повлиять на решение проблемы, состоялась сегодня. Глава молдавского Бюро «по реинтеграции» Владислав Кульминский встретился со спецпредставителем России по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным.

Молдавский чиновник накануне заявил, что намерен «разморозить» приднестровский конфликт» и ускоренными темпами присоединить непризнанную ПМР. Ни этот смелый прогноз, ни постоянные требования прозападного президента Молдовы Майи Санду вывести с левого берега Днестра российские войска, ни провокации в отношении непризнанной республики, устраиваемые с помощью Украины, России понравиться не могли.

«Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Никто в «Газпроме», конечно, не признается, но газовая проблема Молдовы, судя по всему, будет решена, когда Кишинев, наконец, перестанет третировать Приднестровье.

И все же хорошие новости для Молдовы есть. Агентство Moldsilva сообщает, что дрова будут продаваться по прошлогодним ценам.