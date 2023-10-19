«Молдова осталась последним кандидатом на мост между Востоком и Западом» – экс-премьер-министр РМ

Молдова должна сохранять и укреплять нейтральный статус, иначе молдаване могут потерять своё государство.

Об этом в своем выступлении на Научно-практической конференции «Нейтралитет Республики Молдова – парадигма, имеющая конституционное значение» заявил бывший премьер-министр Республики Молдова Василий Тарлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня как гражданина Молдовы есть какие-то священные вещи для этой страны, для Республики Молдова, для этой земли и народа. Я, если понадобится, буду бороться с оружием в руках за эти вещи. Речь идет о независимости государства, суверенитете, территориальной целостности, благополучии населения, а в создавшейся за многие годы ситуации – речь идет о нейтралитете государства. Для меня это святые вещи, хотя я работаю в некоторых международных организациях, но проведя несколько встреч на территории страны с гражданами из разных сфер, я убедился, что люди хотят мира. Нам, в Республике Молдова, чтобы иметь мир и сохранить свою идентичность, необходимо также сохранить нейтралитет», – подчеркнул Тарлев.

По его словам, присоединение Молдовы к военному блоку приведет к разрушению государства Республика Молдова. Бывший высокопоставленный чиновник убежден, что страна должна проводить умеренную политику, являясь связующим звеном между Востоком и Западом.

«Большие страны делают большую политику, другие делают умную политику. И если мы не большая страна, но хотим жить хорошо, мы должны проводить умную политику. Бог дал нам географическое расположение между Востоком и Западом. Между Румынией, Украиной и Молдовой всегда шла борьба за создание моста между Востоком и Западом. После вступления Румынии в НАТО и ЕС она перестала быть конкурентом в этой борьбе. Украина, хотя она во многом является нашим конкурентом, в результате создавшейся ситуации потеряла позиции. Республика Молдова без особых усилий стала единственным претендентом на роль привлекательного моста между Востоком и Западом. И если мы будем проводить правильную, умную политику, мы будем иметь инвестиции и с Востока, и с Запада. У нас будет стабильность, благополучие, у нас будет всё. Любая война заканчивается миром, мы не должны позволять себя провоцировать. Многие аспекты от нас не зависят: что происходит на Ближнем Востоке, что происходит у наших границ. У нас есть шанс провести правильную, патриотическую политику для страны, для нации. И создать хорошие экономические условия», – заявил Василий Тарлев.

В марте 2006 года премьер-министр Молдовы Василий Тарлев принял участие в давлении на Приднестровье: он совместно со своим украинском коллегой Юрием Ехануровым подписал совместную декларацию, обязывающую приднестровский бизнес регистрироваться на территории Молдовы.

Таможенные печати Приднестровья были признаны недействительными, и Украина перестала пропускать грузы без таможенного оформления в Кишинёве. Тем самым были попраны положения Московского меморандума 1997 года («Меморандума Примакова»), согласно которому Приднестровье признавалось юридическим лицом и наделялось правом свободной внешнеэкономической деятельности.