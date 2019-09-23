Молдова отдаст российским бизнесменам аэропорт, отобрав его у Ротшильда

23.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что приход российских инвесторов в международный аэропорт Кишинева и порт на Днестре Джурджулешты.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном сегодня.

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«Мы готовы разговаривать и общаться со всеми инвесторами, и западными, и восточными. Безусловно, и с российскими тоже, это интересный и понятный для нас инвестор», – сказал Додон.

При этом он напомнил, что аэропорт нужно вернуть в собственность государства. Сейчас он находится в концессии у компании, с недавних пор принадлежащей Натаниэлю Ротшильду.

«Мы работаем над этим. Думаю, у нас хорошие шансы этого добиться. После этого государство должно принять решение: либо сохраняет этот актив для себя, либо проводит новый конкурс. Для нас первоочередная задача — это вернуть. Что касается порта Джурджулешты, это полностью частный проект, там частные инвесторы. Я знаю, что они искали инвесторов, искали партнеров, и я думаю, что появление там российского инвестора в ближайшее время вполне реально», – заявил молдавский президент.

Агентство публичной собственности Молдавии подало иск в суд против компании Avia Invest, которая в 2013 году получила в концессию Международный аэропорт Кишинева. 30 августа компания Avia Invest сменила собственника, 95% ее акций принадлежат теперь NR Investments Ltd Натаниэля Ротшльда. Прошлый собственник олигарх и муж певицы Жасмин Илан Шор бежал из страны.

К покупке прав на концессию аэропорта проявляли интерес россияне. Додон ранее признался, что лично отговаривал российского бизнесмена Романа Троценко от сделки с Шором, уверяя, что аэропорт будет возвращен в государственную собственность.

Американская компания Danube Logistics подписала в 2004 г. инвестиционное соглашение с правительством РМ на строительство порта Giurgiulesti на побережье Дуная у впадения Прута возле села Джурджулешть. В непосредственной близости от него находится румынский порт Галац и украинский – Рени.

Порт способен принимать как суда внутреннего плавания, так и морские суда. Это единственный пункт морской/речной перевалки и дистрибуции в/из Молдовы. Он имеет целый ряд терминалов, в частности, зерновой, для нефтепродуктов, контейнеров, насыпных грузов, растительного масла.