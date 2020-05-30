Молдова отказалась признавать приднестровские документы

30.05.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова заявила об аннулировании в одностороннем порядке «Протокола от 16 мая 2001 года о взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон». Заявление прозвучало на заседании подгруппы по банковским вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба МИД ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Тирасполе потребовали от Молдовы предоставить официальные объяснения всем участникам формата «5+2»: РФ, Украине, ОБСЕ, США и ЕС.

Встреча подгруппы по банковским вопросам при участии представителей международных партнёров состоялась по инициативе приднестровской стороны впервые после полугодичного перерыва.

Выяснилось, что молдавская сторона не готова разрешать существующие проблемы. До сих пор есть трудности в конвертации молдавских леев, которые продолжают поступать в Приднестровье. Приднестровские предприятия так и не могут свободно открывать счета в банках Молдовы. Кроме того, из-за позиции Кишинева в Приднестровье нельзя снимать деньги с международных банковских карт.

Протокол о взаимном признании действия документов был подписан президентами ПМР и РМ Игорем Смирновым и Владимиром Ворониным. Согласно пункту 1 протокола на территории Приднестровья и Молдовы признавались следующие документы: свидетельство о регистрации актов гражданского состояния; удостоверения личности и паспорта; водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств и номерных знаков; документы об образовании и др.