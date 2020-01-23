Молдова отказалась вернуть Украине злейшего врага Порошенко

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Генеральная прокуратура Молдавии отклонила запросы из Украины и России о выдаче бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

Об этом говорится в официальном заявлении прокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Платона есть гражданство Молдавии, он отбывает уголовное наказание, а также фигурирует в других делах, которые находятся в процессе. Без него могут быть нарушены разумные сроки расследования и, как следствие, ущемлены права и интересы потерпевших сторон», – пояснили в прокуратуре.

Примечательно, что в тот же день, когда было оглашено заявление прокуратуры, суд сектора Чеканы (района Кишинева) сократил срок заключения Платона на 565 дней из-за плохих условий содержания.

В декабре 2019 года генпрокурор Украины Руслан Рябошапка направил своему молдавскому коллеге Александру Стояногло официальное письмо, в котором попросил вернуть бизнесмена Вячеслава Платона, который был экстрадирован из Киева в 2016 году.

Как пояснял сам Платон, его экстрадиция состоялась в результате договоренности олигарха, которого тогда называли «хозяином Молдовы», Влада Плахотнюка и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Плата за услугу составила 3 млн евро. За это Порошенко предоставил для экстрадиции частный самолет.

Для новых властей Украины молдавский бизнесмен представляет интерес тем, что он инициировал возбуждение уголовного дела против Порошенко, генерального прокурора Украины Юрия Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака, подав соответствующее заявление в Государственное бюро расследований Украины.

Статьи, по которым Платон обвиняет Порошенко, Луценко и Грицака («Превышение власти или служебных полномочий» и «Нарушение права на защиту»), предусматривают судебные сроки до 10 лет.

Что касается России, то там Платон тоже сядет: следственный департамент МВД РФ инкриминировал ему и Владу Плахотнюку вывод из России 37 млрд руб. Тверской суд столицы также заочно арестовал фигурантов.