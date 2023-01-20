Молдова отказывается от нейтралитета

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Президент Молдовы Майя Санду попросила предоставить своей стране системы ПВО.

Об этом она заявила журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы запросили системы воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы надеемся получить кое-что», – сказала Санду.

Воспользовавшись случаем, молдавский президент по привычке попросила еще и 600 миллионов евро, «чтобы защитить население от инфляции».

Ее заявление возмутило молдавскую оппозицию

«Допустим, американцы дадут Молдове ПВО, как того хочет Майя Санду. Вы думаете, они дадут их просто так? Нас заставят или мило попросят помогать Украине сбивать российские ракеты. Под предлогом, что они пролетели над территорией Молдовы.

Россияне будут смотреть, как мы сбиваем их дорогущие Калибры? Не уверен. Скорее всего ответят. Да так, что мало не покажется», – написал депутат парламента Богдан Цырдя в своем ТГ-канале.

Отметим, что Молдова уже приняла в прошлом году несколько самолетов из США со стрелковым оружием и боевыми машинами. А недавно Германия передала Кишиневу 19 подержанных бронемашин «Пиранья», что, по словам молдавского министра обороны Анатолия Носатого, «поможет внедрить западные стандарты».

«Эта техника нужна для укрепления нейтралитета Республики Молдова? Или конституционный нейтралитет стал “геополитической ношей”? Исходя из заявлений некоторых политиков, мы ведем себя так, как будто нас включили в лигу больших игроков. Но чтобы отстаивать интересы на геополитическом пространстве, имея на территории страны проблему замороженного конфликта, необходимо выбирать политико-дипломатическую стратегию, а не стратегию конфликтности», – возмутилась башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах.

Судя по всему, Молдова де-факто отказалась от нейтралитета, прописанного в ее конституции. Пока Санду делала антироссийские заявления в Давосе, командующий молдавской национальной армией бригадный генерал Эдуард Охладчук принимал участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.

А в Кишинёве гостили военные эксперты ЕС, которые обсуждали модернизацию молдавской армии. В ноябре 2022 года было заявлено о подключении Молдовы к плану военной мобильности Европейского союза

Военный бюджет Молдовы в текущем году увеличен на 50%. На эти средства планируется закупить беспилотники. За последний год ЕС выделил оборонному сектору страны 47 миллионов евро, а США – свыше 260 миллионов долларов.

Управление границами Молдовы во многом передано на аутсорсинг экспертам Европейского союза. Если раньше этим эксклюзивно занималась EUBAM, то теперь к ней добавился центр ЕС по внутренней безопасности и управлению границами (Frontex), обеспечивающий постоянное присутствие пограничных представителей Евросоюза на территории страны.

«Как представляется, перезапуск вооружённых сил Молдовы происходит под решение точечной конкретной задачи, если и когда это потребуется. Речь не только о том, чтобы Молдова могла выступать единым фронтом со странами НАТО в случае широкомасштабного конфликта с Россией. Вероятно, западные стратеги прорабатывают сценарии решения локальной задачи – Молдове необходимы военные и полицейские силы, достаточные для зачистки примерно 2000 тысяч российских военнослужащих в Приднестровье, а также местных вооружённых сил, представителей пограничников, милиции и несогласных граждан. Это позволит Кишинёву решить приднестровский конфликт полувоенным, полицейским путём. Вашингтон неизменно выступает идейным вдохновителем таких проектов. Так, милитаризованное давление, поддержанное США, неплохо работает в Косово, окончательно разрушая Сербию», – пишет в RTA молдавский политолог Антон Швец.