Молдова открыла информационный фронт в поддержку Украины

Новости Украины

Служба информации и безопасности Молдовы приказала сегодня утром блокировать веб-сайты Sputnik.md и Gagauznews.md. В середине дня последовала блокировка сайта «Эхо Молдовы».

Власти Молдовы обвиняют журналистов в «разжигании ненависти в условиях ЧП». Однако на самом деле события на Украине стали только поводом для ликвидации неугодных СМИ. Зачистка информационного поля была анонсирована еще неделю назад, когда в молдавский парламент, в котором большинство принадлежит прозападной партии PAS президента Май Санду, был внесен законопроект «о пропаганде».

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«Я объясняю вам, и я должен буду сказать, что вместе мы должны будем сделать это усилие, и я, каждый раз, когда я встречаюсь с коллегами из румынского парламента, сената, правительства, посольств, вот что я им говорю, румынское присутствие здесь должно быть как можно более заметным и выраженным», – говорил тогда спикер парламента Игорь Гросу.

«Александр Есауленко, директор СИБ Молдовы, судя по тексту приказа, уверен, что Sputnik Молдова «призывает к ненависти и войне». Господин Есауленко, это вы сами, персонально с утра так решили, испив кофейку, или вам кто-то рассказал? Ну, то есть, с какими экспертами в области ненависти и войны вы консультировались, прежде чем дёрнуть за рубильник? Или просто телефонный звоночек прошел? В 37-м хотя бы тройки были, знаете. То есть, три человека, без суда и следствия — того. А у вас — сколько? Отдельный привет стукачам из НПО, которые все последние годы наяривали доносы на Sputnik Молдова и изображали борьбу с «российской пропагандой» за жирную денежку. Для них в журналистском аду есть отдельный котел. Не потому что они — стукачи. А потому что они — бездарные ленивые бездельники, не способные заниматься нормальной журналистской работой. Понимаете, все кто борется с «российской пропагандой» – это обычно бездарные бездельники. Не знаем, почему так получается, но это так», – выступила с заявлением редакция «Спутника».

Sputnik Молдова пробыл в бане несколько часов и снова заработал по новому адресу.

«Мы, свободные журналисты, пишущие для этого сайта на добровольных началах, крайне возмущены. Наша деятельность всегда носила миротворческий характер с главным акцентом на информирование общественности Гагаузии и всей страны, в целом, обзоров события в стране и в Мире», – обратилась к читателям редакция «Гагауз.ньюз».

В защиту заблокированных сайтов выступили политики Молдовы. Социалистическая партия осудила, «как действующий в нашей стране режим понимает характер нейтрального статуса РМ в ситуации с Украиной, а также явно предвзятое отношение к некоторым СМИ в нашей стране».

«Правящий режим получил новые директивы из-за границы и отказался от идеи общественного единства. В то время как оппозиция, местная администрация и всё общество мобилизовались для прекращения паники и страха, для организации гуманитарных мероприятий, мы обнаруживаем, что пропагандисты с общественного телеканала «Молдова 1», а также нескольких частных телеканалов, аффилированных правящему режиму, способствуют разжиганию ненависти и расколу, последствия которых могут быть исключительно негативными», – говорится в заявлении партии.

Молдавская политическая партия Ai Noștri – НАШИ выражает озабоченность «установившимся в Молдове режимом тотальной и однобокой цензуры».

«С сожалением констатируем, что Молдова стала на путь превращения в тоталитарное государство, лишенное демократии, свободы слова, права на иное, отличное от «одобренного» властями страны мнения. Мы сожалеем, что в результате геополитических заигрываний, предпринимаемых молдавским руководством, наша страна оказалась втянута в новый виток геополитического противостояния с Российской Федерацией», – говорится в заявлении.

Активист еще одной оппозиционной партии «Гражданский конгресса» Михаил Полянский потребовал от власти доказательств подрывной деятельности «Спутника».

«Если их нет, а это вопрос вкусовщины и вольной интерпретации — то это вы, сотрудники СИБа, занимаетесь подрывной деятельностью в молдавском государстве, втягивая всех нас в никому не нужный опасный конфликт», – заявил он.

В поддержку коллег высказались и молдавские журналисты.

«Закрытие официальных международных СМИ – это прямая поддержка одной стороны против другой! Это нарушение информационного нейтралитета! Власть должна реагировать только на явные проявления нарушения законов тем или иным СМИ, а не сводить счеты с теми, которые не нравятся!!! Нет цензуре!», – написала телеведущая Нина Димоглу.

«Заблокировав сайт Sputnik, молдавские власти расписались в собственной информационной импотенции. Значит, население Молдавии не верит официозу. Значит, чтобы убедить жителей Молдавии в госпропаганде, надо административно запретить говорить всем остальным. Значит, молдавские власти просто врут своему народу. Пусть вспомнят о том, что сделали сегодня, когда в очередной раз будут упрашивать Россию отсрочить платеж за газ», – возмущается главный редактор «Балтньюз» Андрей Стариков.

«Видимо, долго готовились власти, а тут в разгар истерии бабахнули. Воспользовались ситуацией. Вообще не удивили. Только не учли, что Телеграм неподконтролен. Поддержим коллег – подпишемся на них в телеге», – призывает корреспондент «Россия сегодня» Алексей Стефанов.