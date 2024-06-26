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Работа комиссии по лицензированию импорта зерна и масличных культур, созданная в декабре прошлого года для защиты молдавского рынка от украинского зерна, прекратила свою работу.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министерства, это связано с тем, что работа подобной комиссии может осуществляться только в течение трех месяцев и может быть продлена только один раз на срок не более трех месяцев.

Таким образом, в ближайшее время в Молдову хлынет поток дешёвого украинского зерна. Цены на зерновые культуры упадут, и молдавские фермеры будут вынуждены продавать своё зерно за бесценок, а Железная дорога Молдовы, находящаяся на грани банкротства, будет вынуждена перевозить это зерно фактически задарма. И более того, Румыния может заподозрить Кишинев в реэкспорте украинского зерна и запретить импорт сельскохозяйственных культур из Молдовы.

Организации молдавских фермеров просят продлить срок действия лицензии, в противном случае аграрии грозят возобновить протестные акции.

«Мы с большой обеспокоенностью предупреждаем власти о повторении прошлогоднего сценария, когда молдавские фермеры, оставленные правительством без мер по защите рынка в условиях недобросовестной конкуренции импорта в нашу страну, понесли огромные финансовые потери, многие из них в настоящее время находятся на грани банкротства», – говорится в заявлении ассоциации «Сила фермеров».

Впрочем, молдавские власти больше всего страшатся гнева руководства Украины и недовольства европейских чиновников. Молдова в процессе евроинтеграции всё больше теряет свой суверенитет и превращается в придаток Украины.